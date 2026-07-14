В Европе массово отменяют концерты рэпера-иноагента Оксимирона

Европейский тур рэпера Мирона Федорова*, более известного как Оксимирон*, понес новые потери, сообщает Super со ссылкой на телеграм-канал SHOT. Организаторы объявили об отмене сразу двух концертов — в Дублине и Лондоне.

Отмечается, что зрителям разослали официальные уведомления о том, что решение принято совместно с артистом и его менеджментом. Саму отмену организаторы назвали «непростым решением» и принесли извинения поклонникам.

Выступление в Ирландии должно было пройти 20 сентября, а в Лондоне — 22 сентября. При этом ирландский концерт ранее уже переносили — с мая на сентябрь.

Это далеко не первые изменения в расписании европейского тура музыканта. Ранее были отменены концерты в Дании и Швеции, а выступление в Финляндии несколько раз переносилось.

По данным источников, причиной срывов выступлений стали жалобы местных жителей и общественных активистов, которые выступили против приезда исполнителя. В частности, в Париже перед одной из концертных площадок проходили одиночные пикеты с плакатами против Оксимирона.

Активисты обвиняют рэпера в насилии над несовершеннолетними. В 2025-м году одна из девушек заявила, что музыкант вступал с ней в сексуальные отношения без ее согласия, когда ей было 16 лет.

Ранее сообщалось, что певица Шакира выступит у пирамид спустя 20 лет после прошлого концерта в Египте.

*Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.