В Подмосковье сделали прогноз пожарной опасности в лесах

Во вторник, 14 июля, на большей части территории Подмосковья ожидается II класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Дмитровском, Клинском, Наро-Фоминском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах – I класс, в Шатурском – III класс. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

В среду и четверг, 15 и 16 июля, на больше части территории региона спрогнозировали II класс пожарной опасности. Температура воздуха днем в этот период составит +20-27 градусов, ночью – +18-22. Синоптики обещают переменную облачность, возможны локальные дожди.

Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112».

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