Brent подорожала на 4,65%, а рубль ослаб: как рынок отреагировал на конфликт США и Ирана

Торги на российских биржах в первый день недели завершились ростом основных индексов. Индекс МосБиржи по итогам сессии поднялся на 0,87%, закрепившись на уровне 2164,42 пункта. Индекс РТС прибавил 0,93%, достигнув отметки 889,88 пункта. Прогнозом с Финансами Mail поделился аналитик «Цифра брокер» Дмитрий Вишневский.

Ключевым катализатором повышения, по мнению аналитика, послужил скачок цен на углеводороды — эталонный сорт Brent подорожал на 4,65%, преодолев планку в $79,85 за бочку. При этом национальная валюта продемонстрировала ослабление: курс доллара поднялся до ₽77,01, юаня — до ₽11,34.

Эпицентром внимания на сырьевом рынке остается, как считает специалист, обострение вокруг Ближнего Востока. После того как американский лидер Дональд Трамп объявил о восстановлении морской блокады Ирана, нефтяные цены в определенный момент превысили отметку $80 за баррель. Глава Белого дома уточнил, что водная артерия сохранит доступ для всех судов, за исключением иранских и тех, кто с ними сотрудничает. Также он сообщил о намерении взимать 20-процентный сбор от стоимости перевозимых грузов в качестве платы за обеспечение безопасности.

Ответ Тегерана не заставил себя ждать: командование «Хатам аль-Анбия» предупредило, что не позволит Соединенным Штатам вмешиваться в управление проливом, и пригрозило санкциями государствам, поддерживающим американскую сторону. По сути, противостояние перешло в стадию открытого оспаривания контроля над стратегически важным маршрутом для мировых энергопоставок, отметил специалист.

«Мы ожидаем, что во вторник индекс МосБиржи продолжит консолидироваться в диапазоне 2120–2190 п. Ближайшая поддержка расположена на уровне 2100 п., сопротивление — в районе 2200 п. Инвесторы будут следить за развитием переговоров по новому пакету санкций ЕС: любой намек на ужесточение или, наоборот, смягчение формулировок способен стать драйвером для рынка», — считает эксперт.

Ранее экономист Зельцер рассказал, что доллар может закрепиться выше ₽80 уже в августе.

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