ООО «ПТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 28 июля

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Дата, время проведения торгов –28.07.2026г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Дата начала приема заявок на участие в торгах –14.07.2026г.

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Правовые торги», действует на основании ГК № 100095304124100018 от 19.08.2024г.

Извещение 1. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Первичные торги. Задаток 2% от начальной цены:

1. Кв-ра, общ. пл. 36,5 кв.м., к/н: 50:21:0000000:37002, адрес: МО, Ленинский р-он, д. Сапроново, мкр Купелинка, кв-л Северный, д.20, кв. 228. П.1303-ПТ от 07.07.26. Собств.: Санджиева И.И., Санджиев В.С. Взыск: АО ДОМ.РФ. Цена: 2 539 448,00р.

2. Кв-ра, общ. пл. 44,8 кв.м., к/н: 50:41:0000000:22587, адрес: МО, г. Лобня, ул. Силикатная, д. 4 корп.1, кв. 110. П.1284-ПТ от 30.06.26. Собств.: Мельников Д.В. Взыск: ПАО БАНК УРАЛСИБ. Цена: 4 569 600,00р.

3. Кв-ра, общ. пл. 76,6 кв.м., к/н: 50:22:0050203:8342, адрес: МО, г. Котельники, мкр. Южный, д. 7Б, кв. 85. П.1283-ПТ от 30.06.26. Собств.: Айниддинова Х.Ш. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 8 062 498,40р.

4. Зем. уч., общ. пл. 1000+/-11 кв.м., к/н: 50:32:0040208:119; жилой дом, общ. пл. 228,7 кв.м., к/н: 50:32:0040208:254, адрес: МО, м/р Серпуховский, с/п Данковское, д. Левое Ящерово, д. 38. П.1285-ПТ от 30.06.26. Собств.: Крупский Р.Н. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 8 914 400,00р.

5. Зем. уч., общ. пл. 783+/- 20 кв.м., к/н: 50:32:0080112:1060, адрес: МО, г/о Серпухов, Серпуховский р-н, в р-не д. Семеновское. П.1297-ПТ от 07.07.26. Собств.: Туйчиев О.С. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 284 400,00р.

6. Кв-ра, общ. пл. 40,6 кв.м., к/н: 50:25:0100103:327, адрес: МО, Шатурский р-н, с. Середниково, д.234, кв.15. П.1280-ПТ от 30.06.26. Собств.: Беженарь О.С. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 958 455,00р.

7. Помещение, общ. пл. 5,8 кв.м., к/н: 50:11:0030102:655, адрес: МО, п. Нахабино, ул. Покровская, д.1, кор. 4, пом. 36. П.1300-ПТ от 07.07.26. Собств.: Оленский Д.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 635 000,00р.

8. Зем. уч., общ. пл. 1391 кв.м., к/н: 50:20:0041711:165; сад. дом с хоз. постройками, общ. пл. 387 кв.м., к/н: 50:20:0041741:1811, адрес: МО, Одинцовский р-н, с/п Успенское, в р-не с. Иславское, с/т Садко, уч. 81. П.1299-ПТ от 07.07.26. Собств.: Ваулина Ю.С. Взыск: ГК АСВ КУ КБ Нефтяной Альянс (ПАО). Цена: 18 556 800,00р.

9. Кв-ра, общ. пл. 56,2 кв.м., к/н: 50:23:0030142:1240, адрес: МО, г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 62, кв. 96. П.1294-ПТ от 07.07.26. Собств.: Дементьева Т.В. Взыск: АКБ Держава ПАО. Цена: 7 736 000,00р.

Извещение 2. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Повторные торги. Задаток 2% от начальной цены:

1. Кв-ра, общ. пл. 68,6 кв.м., к/н: 50:64:0000000:13263, адрес: МО, г.о. Люберцы, г. Дзержинский, ул. Томилинская, д. 18, кв. 207. П.1222-ПТ от 10.06.26. Собств.: Уртенов Б.А. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 6 226 899,40р.

2. Кв-ра, общ. пл. 53,1 кв.м., к/н: 50:22:0040602:3653, адрес: МО, г.о. Люберцы, п. Мирный, мкр. Мирный, ул. Крымская, д. 8, кв. 563. П.1231-ПТ от 10.06.26. Собств.: Гуцаленко А.Г., Гуцаленко А.П. Взыск: ПАО «Банк ВТБ». Цена: 5 440 000,00р.

3. Кв-ра, общ. пл. 64,9 кв.м., к/н: 50:22:0050201:1686, адрес: МО, г. Котельники, мкр. Парковый, д.1, корп.2, кв.19. П.1241-ПТ от 18.06.26. Собств.: Абазов И.Э. Взыск: АО Альфа Банк. Цена: 7 550 985,20р.

4. Зем. уч., общ. пл. 39 500+/-70 кв.м., к/н: 50:27:0020806:3482, адрес: МО, г.о. Подольск, д. Бережки. П.1154-ПТ от 06.05.26. Собств.: Болдырев А.В. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 71 400 000,00р.

5. Зем. уч., общ. пл. 670+/-18 кв.м., к/н: 50:23:0040225:420; жилой дом, общ. пл. 133 кв.м., к/н: 50:23:0040225:1509, адрес: МО, р-н Раменский, с/п Софьинское, с. Кривцы. П.1230-ПТ от 10.06.26. Собств.: Сереков В.И., Майорский А.А. Взыск: Банк ВТБ ПАО. Цена: 4 202 400,00р.

6. Зем. уч., общ. пл. 650+/-9 кв.м., к/н: 50:31:0050201:488, адрес: МО, г. Чехов. д. Дубровка. П.1237-ПТ от 18.06.26. Собств.: Бондарев Ю.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 310 760,00р.

7. Кв-ра, общ. пл. 82,2 кв.м., к/н: 50:49:0010109:1329, адрес: МО, г. Звенигород, ул. Макарова, д.19, корп.1, кв.56. П.1220-ПТ от 10.06.26. Собств.: Худяков А.О. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 8 574 800,00р.

8. Помещение, общ. пл. 97.7 кв.м., к/н: 50:20:0020408:435, адрес: МО, г.о. Одинцовский, пгт. Новоивановское, ул. Овражная, стр. 47А, пом. 372. П.1226-ПТ от 10.06.26. Собств.: Джамалудинов А.Г. Взыск: ПАО Транскапиталбанк. Цена: 9 180 000,00р.

9. Зем. уч., общ. пл. 800+/-20 кв.м., к/н: 50:20:0041915:212; здание, общ. пл. 332 кв.м., к/н: 50:20:0041915:574, адрес: МО, г.о. Одинцовский, с. Жаворонки, ул. Тихая, стр./уч. 18. П.1247-ПТ от 18.06.26. Собств.: Маляров И.В. Взыск: Мозер К.Х. Цена: 22 943 200,00р.

10. Кв-ра, общ. пл. 68.5 кв.м., к/н: 50:20:0020410:354, адрес: МО, г. Одинцово, ул. Белорусская, д. 9, кв. 227. П.1239-ПТ от 18.06.26. Собств.: Масалида Я.В. Взыск: АО Банк БЖФ. Цена: 8 416 360,00р.

Основание проведения торгов – постановления СП УФССП по МО.

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Правовые торги», действует на основании ГК № 100095304124100018 от 19.08.2024г.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/

Дата начала приема заявок на участие в торгах –14.07.2026г.

Дата окончания приема заявок –24.07.2026г.

Дата, время проведения торгов –28.07.2026г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Извещение 1. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Первичные торги. Задаток 2% от начальной цены:

1. Зем. уч., общ. пл. 2000+/-16 кв.м., к/н: 50:03:0060280:4749; жил. дом, общ. пл. 166,2 кв.м., к/н: 50:03:0060280:6211, адрес: МО, Клинский р-н, д. Языково, ул. Речная, д. 4. П.1288-ПТ от 30.06.26. Собств.: Козлова Л.А. Взыск: КПК Столичный. Цена: 2 500 000,00р.

2. Кв-ра, общ. пл. 38.3 кв.м., к/н: 50:09:0000000:131733, адрес: МО, р-н Клинский, г. Высоковск, ул. Текстильная, д.6, пом.38. П.1277-ПТ от 30.06.26. Собств.: Пузанова Н.Б. Взыск: АО ТБанк. Цена: 2 509 446,40р.

Извещение 2. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Повторные торги. Задаток 2% от начальной цены:

1. Кв-ра, общ. пл. 55,8 кв.м., к/н: 50:52:0000000:13375, адрес: МО, г. Жуковский, ул. Чкалова, д. 27, кв. 28. П.1199-ПТ от 28.05.26. Собств.: Носкова О.В. Взыск: ООО СФО Меркурий. Цена: 4 659 360,00р.

2. Зем. уч., общ. пл. 1000+/-22 кв.м., к/н: 50:36:0020216:8, адрес: МО, г.о. Коломна, д. Якшино, тер. кадастрового кв-ла 50-36-0020216, з/у 1. П.1236-ПТ от 18.06.26. Собств.: Асадов М.З. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 172 040,00р.

3. Зем. уч., общ. пл. 1312+/-13 кв.м., к/н: 50:34:0050417:82, строящ. Жил. дом, адрес: МО, г.о. Коломна, с. Непецино, ул. Васильковая, з/у 12. П.1229-ПТ от 10.06.26. Собств.: Чернышева Н.С. Взыск: АО Банк ДОМ.РФ. Цена: 6 643 600,00р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, https://torgi-pt.ru/ и по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Преображенское, Окружной пр-д, 10А, стр.3, ТЕЛ.: +7 (933) 202-40-20.