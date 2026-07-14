Подмосковная теннисистка одержала победу в Уимблдонском турнире

Подмосковная спортсменка Анна Пушкарева (областной Центр олимпийских видов спорта) стала победителем юниорского первенства мира по теннису — Уимблдонском турнире среди спортсменов до 18 лет, который прошел с 4 по 11 июля в Англии. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Она одержала победу в одиночном разряде среди девушек, в финале она обыграла представительницу Китая Сунь Синьжан. На третьем месте оказались украинка Полина Скляр и американка Джейни Престон.

«Это был невероятный финал, и я хочу поблагодарить свою соперницу, она великолепный игрок. Когда я узнала, что буду с ней играть в финале, я понимала, что это будет невероятная битва, и так и получилось», — сказала Анна Пушкарева во время церемонии награждения.

Соревнования являются одним из четырех турниров Большого шлема в юниорской категории и входит в серию высшей категории ITF Junior Circuit, из проводят на травяном покрытии.

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