В Московской области рассказали о дорожной обстановке

Утром во вторник, 14 июля, загруженность дорог Подмосковья составила два балла, на них было зафиксировано чуть более 1 млн автомобилей — на 2,3% по сравнению со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на дорогах, следующих в сторону Москвы. В частности, пробки есть на Ленинградском, Ярославском, Каширском, Варшавском, Киевском, Минском, Волоколамском и Пятницком шоссе.

Водителей призвали быть предельно внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.