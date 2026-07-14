Пятна, гниль и скрученные листья: почему в июле перец особенно уязвим

Пятна на листьях, гниющие плоды, скрученная ботва — в июле перец атакуют грибки, бактерии и вирусы. Растение тратит силы на плодоношение, и любой стресс может обернуться потерей урожая. Подробнее о диагностике болезней перца, лечении и профилактике сообщил rosbalt.ru.

Июльский стресс: почему перец болеет в середине лета

Июль — месяц, когда перец максимально уязвим. Кусты формируют завязи и плоды, расходуя ресурсы на рост, а не на защиту. Любой негативный фактор — перепад температуры, неправильный полив, нехватка питания — открывает путь инфекциям. Ключевые факторы риска: полив холодной водой или по листьям, резкий контраст дневных и ночных температур, загущенные посадки без проветривания, отсутствие севооборота. Совпадение хотя бы двух факторов резко повышает шанс заражения.

Фитофтороз перца: как распознать и остановить

Фитофтороз остается главной грибковой угрозой для перца. Проявления трудно спутать с чем-то другим: на листьях и стеблях возникают бурые водянистые пятна, которые стремительно разрастаются. Во влажных условиях пятна покрываются белесым пушком — это споры гриба, готовые к распространению. Плоды чернеют и загнивают.

Как действовать: оборвите все пораженные листья и побеги, вынесите их с участка и сожгите. Обработайте посадки медьсодержащим препаратом: бордоская жидкость (один процент), «ХОМ» или «Оксихом». На ранних стадиях и для профилактики используйте «Фитоспорин-М» — опрыскивайте каждые семь-десять дней. Полностью прекратите полив по листьям — только под корень, утром.

Вершинная гниль: почему чернеет донце плода

Темное сухое пятно на кончике плода — классический симптом вершинной гнили. Это не инфекция, а результат дефицита кальция. Элемент может присутствовать в почве в достаточном количестве, но при нерегулярном поливе корни не способны его усвоить. На жаре проблема обостряется: почва пересыхает, всасывание воды прекращается, и растущие плоды первыми ощущают нехватку кальция.

Три шага для решения: нормализуйте полив — поливайте стабильно, не допуская пересыхания и переувлажнения. Опрыскайте кусты раствором кальциевой селитры: 20 граммов на ведро воды, обработку проводите по листу в вечерние часы. Замульчируйте почву — соломой, сеном или скошенной травой.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Полина Крачун ]

Антракноз и серая гниль: грибковые атаки на плоды

Антракноз проявляется вдавленными округлыми пятнами на плодах, иногда с оранжевым или розоватым налетом. Грибок активен при температуре выше +25 °C и высокой влажности. Обработайте кусты «Скором» или «Квадрисом», все зараженные плоды уничтожьте — в компост их класть нельзя. Серая гниль атакует стебли и плоды, покрывая их пушистым серым налетом. Ткани размягчаются и превращаются в кашицу. Удалите пораженные части, обработайте растения «Триходермином» или «Фитоспорином». Обязательно наладьте проветривание — грибок процветает в застойном влажном воздухе.

Вирусные болезни: мозаика, столбур, бронзовость — лечению не поддаются

Вирусные заболевания неизлечимы. Листья покрываются мозаичным узором, скручиваются и деформируются. Куст перестает расти, завязи осыпаются, плоды мельчают. Переносчики — тля, трипсы и белокрылка. Единственное решение — удалить зараженное растение целиком и сжечь за пределами огорода. После работы продезинфицируйте руки и инструмент спиртом или крепким раствором марганцовки, чтобы не перенести вирус на здоровые кусты.

Профилактика: уничтожайте насекомых-переносчиков, выбирайте устойчивые гибриды и соблюдайте севооборот — не возвращайте перец на прежнее место минимум три-четыре года.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Максим Цыбуляк ]

Шесть правил профилактики: как защитить перец от болезней

Чтобы не допустить заболеваний, соблюдайте шесть базовых правил:

Поливайте строго под корень утром или вечером.

Мульчируйте грядки — мульча стабилизирует влажность и температуру почвы.

Проветривайте теплицу ежедневно.

Удаляйте нижние листья до первой развилки — это улучшает вентиляцию.

Подкармливайте калийно-фосфорными удобрениями — они укрепляют иммунитет.

Не сажайте перец после томатов, картофеля и баклажанов.

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