3 минуты на гвоздях, 90 отжиманий и 21 км бега: врач-эндоскопист с 17-летним стажем доказывает пациентам важность ЗОЖ

Врач-эндоскопист Михаил Матвеев рассказал Здоровью Mail, как своим примером показывает пациентам важность следования здоровому образу жизни. Специалист с 17-летним стажем отметил, что видел много изменений в организмах людей, поэтому сам регулярно проходит исследование и сдает анализы.

Подъем у врача-эндоскописта приходится на 5 утра. Сразу после пробуждения, еще до гигиенических процедур, он выпивает стакан теплой минеральной воды — это, по его убеждению, помогает организму проснуться и активизирует пищеварение.

Затем, после умывания, эндоскопист практикует стояние на гвоздях. На сегодня его личное достижение — три минуты. Эту практику он описывает как мощный энергетический заряд на весь день и одновременно как способ обрести внутреннюю гармонию.

Завершают утренний ритуал суставная гимнастика и 90 отжиманий, разбитых на три подхода. Завтрак обычно состоит из яиц (способ приготовления варьируется), овощной нарезки и чашки свежесваренного кофе. В 7:00 доктор уже на рабочем месте.

«К своим 40 годам я, как настоящий эндоскопист, насмотревшись многого и следуя заветам профессиональных сообществ, прошел гастроскопию и колоноскопию. Регулярно прохожу обследование в рамках диспансеризации (ЭКГ, общий анализ крови, развернутый биохимический анализ крови, липидный профиль, общий анализ мочи, инфекционная группа, рентген органов грудной клетки, консультация уролога, офтальмолога, дерматолога)», — рассказал эксперт.

Матвеев позиционирует себя как последовательного приверженца здорового образа жизни. Вредные привычки — курение и алкоголь — он исключил из своей жизни. Высокая ответственность, постоянный стресс, необходимость сохранять физическую выносливость в ходе продолжительных и сложных манипуляций и концентрировать внимание — все это, по словам врача, требует ресурса, и этим ресурсом для него является ЗОЖ.

Спорт в жизни доктора занимает регулярное место. Дважды в неделю он бегает дистанции по 21 километру, регулярно посещает тренажерный зал. Большой теннис остается его давней любовью — он отдал этому виду спорта десять лет и в юношестве становился победителем областных соревнований. Кроме того, раз в неделю Матвеев встречается с друзьями для игры в футбол — эта традиция не прерывается уже целое десятилетие. Такая физическая активность, по его словам, позволяет ему сбрасывать накопившееся напряжение, сохранять мышечный тонус и держать мысли в ясности.

«Качественный сон — основа продуктивности и хорошего самочувствия. Поэтому стараюсь высыпаться, мне достаточно для этого 7 часов», — отметил доктор.

В последний год доктор серьезно увлекся растяжкой. Он посещает занятия на специальном тренажере, предназначенном для мягкого воздействия на опорно-двигательный аппарат, оздоровления суставов и связок, а также для снятия психосоматических блоков. Работа эндоскописта, тесно связанная с желудочно-кишечным трактом, сформировала у него глубокое понимание ценности питания. В своем ежедневном меню он старается свести к минимуму фастфуд, жирные блюда и легкоусвояемые углеводы. Основу рациона составляют овощи, фрукты, продукты из цельного зерна, а также поддерживается обильный питьевой режим.

«Видеть последствия нездоровых привычек у пациентов — сильная мотивация заботиться о себе. Я искренне верю, что личный пример врача — это тоже часть профилактической работы. Когда врач говорит о здоровье и сам при этом здоров, его слова звучат убедительнее», — рассказал Здоровью Mail врач-эндоскопист Матвеев.

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