Волонтерство под личным вниманием президента: политолог Федорова оценила выступление Путина на форуме «Все для победы!»

Политолог, эксперт ЭИСИ Анна Федорова прокомментировала выступление президента РФ Владимира Путина на форуме «Все для победы!». По ее мнению, российский лидер системно и последовательно уделяет большое личное внимание развитию волонтерства и добровольчества, сообщил rosbalt.ru.

По мнению политолога, большое количество добровольных пожертвований граждан свидетельствует о высоком уровне доверия в обществе. Это, как она отметила, важный показатель зрелости и активности населения.

«Когда мы говорим, что Россия опирается на традиционные ценности, это имеет вполне конкретное измерение. В частности, готовность людей друг другу бескорыстно помогать, проявлять солидарность, участвовать своим временем, силами, деньгами в проектах для своих сограждан. И деятельность Народного фронта — это большой, важный кирпичик этой системы», — отметила Федорова.

Говоря о поручениях, которые Народный фронт держит на контроле, Федорова подчеркнула, что они берутся не из абстрактных представлений о прекрасном, а исходят из желаний и запросов конкретных живых людей.

«Общество фрагментированное, расколотое и депрессивное никаких таких признаков не показывает. На самом деле лучшее доказательство того, что в России высокая общественная связность, здоровая общественная ткань, — это то, что люди друг другу доверяют и готовы друг другу бескорыстно помогать», — убеждена Федорова.

Для президента, по словам эксперта, принципиальный момент — деятельность власти и таких общественных структур, как Народный фронт, должна в первую очередь опираться на живые, невыдуманные человеческие запросы.

«А самый главный, теплый человеческий момент — это то, что сегодня получили премии люди, которые, рискуя собой, спасали других. И признание подвигов на таком высоком уровне, конечно, вдохновляет и других людей», — резюмировала политолог.

Ранее сообщалось, что Путин поддержал шоу Галустяна про дроны.