Банкир пришел на работу с ремнем Gucci и в полупрозрачной майке и оказался в тюрьме

Бывшему банкиру Дамиларе Аджайо, работавшему в Commerzbank в Лондоне, дали тюремный срок за ложные обвинения начальницы в сексуальных домогательствах. Апелляционный суд уменьшил наказание с 20 до восьми месяцев, указав на ошибку в применении рекомендаций по вынесению приговора, пишет издание Daily Mail.

Мужчина утверждал, что его руководительница якобы делала «флиртующие» комментарии о его внешнем виде — в частности, о сосках, просвечивавших через сетчатую майку, в которой он приходил на работу. Также, по словам Аджайо, начальница «недвусмысленно тянула руку» к его дизайнерскому ремню Gucci. Он подал иск о домогательствах в трудовой трибунал, однако суд признал обвинения «полностью ложными» и «в значительной степени выдуманными».

Судья установил, что банкир намеренно сфабриковал доказательства, чтобы получить компенсацию, и назвал его действия «серьезным неуважением к суду». В результате мужчину признали виновным по 12 эпизодам.

Суд отметил, что обвинения нанесли серьезный ущерб репутации руководительницы: она чувствовала себя «как преступница» и пережила сильный стресс. Апелляционный суд отказался заменить наказание условным, подчеркнув отсутствие раскаяния у обвиняемого и серьезность правонарушения, которое «подрывает основы правосудия».