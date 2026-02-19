Большой церковный праздник 20 февраля 2026: какой православный праздник сегодня, память святого и традиции дня

Сегодня, 20 февраля 2026 года, православная церковь чтит память двух великих подвижников — святителя Парфения, епископа Лампсакийского, и преподобного Луки Елладского. Эти святые, жившие в разное время, явили собой примеры истинного пастырского служения, милосердия и аскетического подвига. В 2026 году этот день выпадает на пятницу, а также на период Масленичной недели, что делает его особенным с точки зрения церковного устава и народных традиций.

Какой церковный праздник сегодня, 20 февраля: православный календарь на день

20 февраля православная церковь совершает память святителя Парфения, епископа Лампсакийского, и преподобного Луки Елладского. Это день памяти святых, не имеющий статуса двунадесятого праздника, но важный для верующих как примеры истинной веры и служения Богу.

Святитель Парфений жил в IV веке и прославился своим милосердием, даром исцеления и борьбой с язычеством. Преподобный Лука Елладский подвизался в X веке в Греции и известен строгой аскетической жизнью и даром прозорливости.

Память святителя Парфения Лампсакийского: кто этот святой и почему его почитают

Святитель Парфений родился в городе Мелитополе в семье диакона. С юных лет он стремился к духовной жизни, помогал нищим и больным. За свою ревностную веру и милосердие он был рукоположен во епископа города Лампсака в Малой Азии.

В то время в Лампсаке еще сохранялось сильное языческое влияние. Святитель Парфений не только проповедовал христианство, но и активно боролся с языческими суевериями. По преданию, он изгнал множество бесов из языческих капищ и обратил ко Христу тысячи людей. Особую известность приобрел его дар исцеления — к нему стекались больные со всей округи, и он никому не отказывал в помощи.

Святитель Парфений почитается как покровитель врачей и всех, кто занимается лечением, а также как пример пастырской заботы и милосердия. Его жизнь показывает, что истинная вера всегда соединяется с конкретными делами помощи ближним.

Преподобный Лука Елладский: духовный подвиг и значение для верующих

Преподобный Лука родился в Греции в конце IX века. С юных лет он стремился к монашеской жизни, но родители противились его желанию. После их смерти он раздал имущество бедным и удалился в пустынное место, где провел многие годы в строгом подвиге, молитве и посте.

Со временем вокруг него собралась братия, и так возник монастырь, известный впоследствии как обитель Осиос Лукас — один из самых значимых памятников византийской архитектуры в Греции. Преподобный Лука еще при жизни прославился даром прозорливости и чудотворения. Он предсказывал события, исцелял больных и наставлял приходящих к нему людей.

Духовное значение преподобного Луки — в сочетании строгой аскетической жизни с любовью к людям. Он не убегал от мира полностью, но служил миру своей молитвой и советом.

Церковный праздник 20 февраля: духовный смысл и значение дня

Оба святых, чья память совершается сегодня, объединены одной важной темой — милосердием как основой христианской жизни. Святитель Парфений исцелял тела, преподобный Лука — души, но оба они служили ближним, не жалея себя.

Духовный смысл этого дня заключается в напоминании о том, что вера без дел мертва. Недостаточно просто называть себя христианином — нужно проявлять любовь и заботу к окружающим, особенно к больным, слабым и нуждающимся. Святые показывают нам, что служение Богу и служение людям неразрывны.

Кроме того, это день о молитвенном предстательстве святых за нас перед Богом. Верующие обращаются к ним за помощью, зная, что они были людьми из плоти и крови, прошедшими через те же трудности, что и мы.

Что можно делать 20 февраля по православной традиции

В этот день церковь призывает верующих к следующим действиям:

Помолиться святым дня — святителю Парфению и преподобному Луке. Можно прочитать их жития и мысленно обратиться к ним с просьбой о помощи.

По возможности посетить храм и принять участие в богослужении. Даже если день рабочий, можно найти время для краткой молитвы.

Совершить дела милосердия: помочь больному, навестить одинокого родственника, сделать пожертвование или просто оказать посильную помощь тому, кто в ней нуждается.

Уделить внимание духовному чтению — житиям святых, Евангелию или поучениям отцов церкви.

Провести день в мире с близкими, избегая конфликтов и суеты.

Что нельзя делать 20 февраля: церковные рекомендации без суеверий

Важно понимать: церковь не устанавливает магических запретов вроде «нельзя стричься» или «нельзя давать деньги в долг». Такие представления — пережитки язычества. Духовный смысл ограничений иной:

Нельзя заменять веру суевериями. День святого — не время для гаданий и примет, а время для молитвы и добрых дел.

Следует избегать конфликтов, ссор и осуждения окружающих. Святые учили милосердию, и день их памяти — повод задуматься о своем отношении к людям.

Неуместно проводить день в пустых развлечениях, забывая о духовной составляющей праздника.

Важно помнить о посте: хотя сейчас Масленица и действуют послабления, церковь уже призывает к умеренности и подготовке к Великому посту.

Кому молятся 20 февраля и о чем просят святых

Святителю Парфению, обладавшему даром исцеления, молятся об избавлении от болезней, о здравии своем и близких, а также о помощи врачам и всем, кто ухаживает за больными.

Преподобному Луке Елладскому, как прозорливцу и мудрому наставнику, молятся о вразумлении в сложных жизненных ситуациях, о помощи в принятии решений, о духовном укреплении и защите от искушений.

Обоим святым обращаются с просьбами о мире в семье, о помощи в служении (не только церковном, но и любом другом, требующем ответственности), о даровании терпения и стойкости в испытаниях.

Именины 20 февраля: кто отмечает день ангела

В этот день по церковному календарю именины празднуют обладатели имен:

Парфений (редкое имя, в просторечии иногда Парфен)

Лука

Также в святцах могут упоминаться другие имена, но главные именинники дня — Парфений и Лука.

День ангела — это возможность вспомнить о своем небесном покровителе, помолиться ему и постараться прожить этот день достойно христианского звания.

Ответы на частые вопросы

Можно ли работать 20 февраля?

Работа не запрещается церковью, если она не мешает молитве и добрым делам. Этот день не является великим праздником, поэтому обычные рабочие и бытовые дела допустимы.

Можно ли стирать и убираться?

Хозяйственные хлопоты не являются грехом. Однако важно, чтобы они не заменяли собой духовную жизнь и не становились поводом для суеты и раздражения.

Можно ли начинать новые дела?

Начинать добрые дела можно в любой день. Главное — положить в их основание молитву и упование на помощь Божию.

Можно ли венчаться?

Венчание в этот день возможно, если нет особых церковных ограничений (например, канун поста или постный день). Лучше заранее согласовать дату со священником.

Церковный календарь февраля: какие православные праздники идут рядом

Февраль насыщен памятными датами. 15 февраля церковь торжественно отмечала Сретение Господне. 17 февраля вспоминали преподобного Николая Студита. 18 февраля — день памяти мученицы Агафии. 19 февраля — память апостолов Архиппа и Филимона.

Впереди — 23 февраля, Неделя о Страшном суде (последнее воскресенье перед Великим постом), а затем 24 февраля — начало Великого поста. Таким образом, 20 февраля — один из дней, когда верующие еще находятся в преддверии поста, но уже готовятся к нему духовно.