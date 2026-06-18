«Брат Господень и апостол»: почему этот день считают особенным веруюшим и что категорически нельзя делать 19 июня
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
Православные верующие 19 июня вспоминают апостола Иуду, брата Господня — одного из ближайших родственников Иисуса Христа и ученика, сыгравшего важную роль в распространении христианства. В церковной традиции этот день связан с памятью его духовного подвига и проповеднической деятельности.
Церковный праздник 19 июня посвящен апостолу Иуде, которого не следует путать с Иудой Искариотом. Это разные личности: апостол Иуда был одним из семидесяти учеников Христа и известен своей верностью и проповедью веры.
Кто такой апостол Иуда, брат Господень
Апостол Иуда, брат Господень, согласно преданию, был родственником Иисуса Христа и одним из первых проповедников христианства.
Основные факты:
- входил в число семидесяти апостолов;
- проповедовал в Иудее, Месопотамии и других регионах;
- считается автором Соборного послания Иуды;
- принял мученическую смерть за веру.
Его жизнь связана с ранним периодом становления христианской церкви.
Смысл церковного праздника 19 июня
Этот день напоминает о верности вере и духовной стойкости.
Верующим важно помнить:
- силу проповеди и слова;
- значение духовного выбора;
- важность сохранения веры в трудных условиях;
- пример служения людям.
Что можно делать 19 июня
В этот день рекомендуется:
- посещать храм;
- молиться апостолу Иуде;
- читать духовные тексты;
- заниматься добрыми делами;
- уделять время семье и спокойствию.
Что нельзя делать 19 июня
Согласно церковной традиции, в этот день стараются избегать:
- ссор и конфликтов;
- осуждения других;
- злости и раздражения;
- чрезмерных развлечений;
- отказа в помощи.
Что сделать для благополучия
Церковь не связывает день с обрядами или приметами, но верующим советуют:
- помолиться о близких;
- совершить доброе дело;
- попросить прощения у родных;
- провести день в мире и спокойствии.
Именины 19 июня
В этот день именины отмечают:
- Иуда;
- Иван;
- Мария (по отдельным святцам);
- другие имена, совпадающие с церковным календарем.
Какой праздник будет завтра
20 июня православная церковь продолжает цикл памяти святых и вспоминает других угодников Божиих.