Умер Игорь Макаров — автор культовых «Контактов» и «Пса в сапогах»

В возрасте 82 лет (ему шел 83-й год) ушел из жизни Игорь Макаров — легенда отечественной мультипликации, художник-постановщик, шаржист, чьи остроумные работы знала вся страна. Печальную весть 18 июня подтвердили в Союзе кинематографистов России. Об этом сообщает Lenta.ru.

Макаров стоял у истоков сатирической анимации на советском телевидении. Его руке принадлежат визуальные решения десятков культовых короткометражек, которые разбирали на цитаты: «Очень синяя борода», «Пес в сапогах», «Контакты… Конфликты…», «Стереотипы», «Йоксель-Моксель». Каждый фильм был не просто мультфильмом, а едким социальным комментарием, упакованным в гротескные образы и яркую графику.

Макаров также был автором и художником популярнейших телепрограмм — «Артлото», «Вокруг смеха», «Бенефис». Его шаржи на звезд эстрады и политиков появлялись на экранах в перерывах между концертами и мгновенно становились мемами задолго до эпохи интернета. Коллеги называли его «королем карикатуры» за умение в одной линии передать характер человека.

Причина смерти не уточняется, но известно, что последние годы мастер работал над архивными проектами и редко появлялся на публике.

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