«Настоящая охота за россиянами»: Захарова призвала граждан воздержаться от поездок в Таиланд

Официальный представитель МИД России Мария Захарова вновь обратилась к соотечественникам с предупреждением о небезопасности поездок в Таиланд. По ее словам, эта популярная у российских туристов страна остается местом, где США ведут настоящую охоту на граждан РФ с целью их задержания.

На брифинге в МИД России Мария Захарова озвучила очередное предостережение для российских путешественников. Она напомнила, что Королевство Таиланд, несмотря на дружественные отношения с Москвой и высокую популярность среди туристов, остается территорией повышенного риска.

«К сожалению, эта популярная у российских туристов и дружественная нам страна остается одним из мест, где Вашингтон развернул настоящую охоту за россиянами (...) При этом США действуют напористо, без оглядки на таиландские власти, проводят "спецоперации" с целью отлова наших граждан, которые попали в их поле зрения по тем или иным причинам», — предупредила Захарова.

По словам официального представителя, Вашингтон в этой работе действует исключительно напористо, порой игнорируя суверенитет местных властей.

Ранее сообщалось, что россиянка рвалась в Испанию, а нашлась в рабстве у араба в Таиланде.