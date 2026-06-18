Россияне мажут SPF не туда: онколог назвала участки, которые первыми поражает рак кожи

Миллионы туристов отправляются к морю, щедро мажут лицо кремом и забывают про спину, а потом удивляются, почему родинка вдруг начала расти. Как избежать проблем с кожей и не стать пациентом онколога? Кандидат медицинских наук, дерматоонколог Наталия Гайдаш в интервью «Радио 1» развеяла главные страхи о загаре – от мифа о смерти после удаления родинки до правил защиты детей на пляже. Эксперт предупреждает: неправильное поведение на солнце в детстве закладывает бомбу замедленного действия на десятилетия.

Главные зоны риска: шея и декольте

По словам Наталии Гайдаш, большинство отдыхающих защищают только самые заметные участки – нос и плечи. Однако это лишь половина дела. Самые открытые и уязвимые зоны – лицо, шея и зона декольте. Именно они больше всего страдают от ультрафиолета, что приводит к раннему старению, плоскоклеточному раку и меланоме. В городе врач рекомендует косметику с SPF 30, но на курорте – только SPF 50 и выше.

Страшный миф про удаление родинок

Один из самых живучих страхов, особенно среди людей старше 50, – будто удаление родинки смертельно опасно. Гайдаш называет это мифологией. Прогноз становится неблагоприятным только тогда, когда меланому запустили до критических размеров. При раннем выявлении риски минимальны, и процедура удаления безопасна.

Дети до трех лет – в группе особого риска

Особую тревогу врача вызывают малыши, бегающие по берегу в разгар дня без панамок и защиты. Солнечный ожог в раннем детстве кратно повышает риск новообразований кожи в будущем. Эксперт настаивает: детям до 10 лет находиться на открытом пляже можно только до 10:30 утра и после 15:00, обязательно в головных уборах. Без солнца человек жить не может, но получать его нужно дозированно – это главный принцип безопасного летнего отдыха.

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