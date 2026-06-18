«Ночью на Солнце рвануло по высшему классу»: почему 19 июня многие проснутся с дикой головной болью и без сил

Этой ночью на Солнце зафиксирована мощная вспышка высшего класса X, что сразу привлекло внимание специалистов по космической погоде. Подобные события часто становятся причиной геомагнитных возмущений, однако точное влияние на Землю становится понятно не сразу.

По предварительным данным, зона вспышки находится в потенциально опасном положении по отношению к нашей планете, поэтому вероятность магнитных колебаний в ближайшие сутки сохраняется.

Что произошло на Солнце 19 июня 2026

Ученые зафиксировали вспышку класса X — это один из самых мощных уровней солнечной активности.

Особенности события:

пик вспышки пришелся на ночные часы;

область активности совпадает с ранее нестабильным регионом;

наблюдаются повторные выбросы в одной и той же зоне Солнца.

Именно такие повторяющиеся всплески вызывают повышенное внимание специалистов.

Есть ли угроза магнитной бури

На данный момент точного подтверждения геомагнитного шторма нет.

Ситуация оценивается как неопределенная:

часть выбросов может пройти мимо Земли;

возможна частичная реакция магнитосферы;

вероятность бури остается умеренной.

По прогнозам, геомагнитное поле в ближайшие часы может колебаться, но критических значений не ожидается.

Прогноз магнитной активности

Согласно расчетам, распределение вероятностей выглядит так:

39% — спокойное состояние магнитосферы

35% — геомагнитные возмущения

26% — вероятность магнитной бури

Небольшие колебания возможны в ночные часы, после чего фон должен стабилизироваться.

Как вспышка влияет на Землю

Солнечные выбросы влияют на магнитосферу не всегда напрямую.

Возможные последствия:

кратковременные колебания магнитного поля;

слабые геомагнитные возмущения;

повышенная нагрузка на чувствительных людей;

сбои в радиосвязи на высоких широтах.

Однако сильный шторм возникает только при точном попадании выброса в сторону Земли.

Кто может почувствовать изменения

Даже слабые геомагнитные колебания иногда отражаются на самочувствии.

Чаще всего отмечают:

головную боль;

слабость;

перепады давления;

бессонницу;

раздражительность.

Наиболее чувствительны люди с хроническими заболеваниями и метеозависимостью.

Когда ждать стабилизации

По текущим прогнозам, после кратковременной нестабильности магнитосфера должна вернуться к спокойному состоянию.

Однако специалисты подчеркивают: при новых вспышках ситуация может измениться в течение суток.