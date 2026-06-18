Врач назвал смертельное оружие против бессонницы

Медицинский авторитет Роман Бузунов, доктор наук и главный специалист по сну, разнес в пух и прах мифы о бессоннице и выдал рецепт, который дешевле любых таблеток — обычное молоко с куркумой. Об этом сообщает Lenta.ru.

Врач рекомендует пить молоко с щепоткой куркумы за полчаса до отхода ко сну. Эффект — расслабление нервной системы, снятие тревожности и даже легкий антидепрессивный эффект. И это не народная мудрость, а подтвержденная клиническая практика, уверяет Бузунов. Тем, кто не любит пряность, он предлагает альтернативу — молоко с мускатным орехом или медом.

Там работает триптофан, который хотя и не до конца научно доказан, но уже успел зарекомендовать себя в исследованиях как помощник в борьбе с ночными бдениями.

Третий вариант — миндальное молоко. В нем полно магния, который успокаивает перевозбужденную психику и выравнивает нервные импульсы. Отличный выбор для тех, кто не переносит коровье молоко. И на закуску — фиточай. Ромашка, мята, пустырник — классика, которая работает не хуже молочных коктейлей, особенно если заварить их покрепче.

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