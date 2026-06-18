Курьер вскрыл британское образование: ₽234 млн за чужие дипломы и три года тюрьмы

Британский курьер Amazon с докторской степенью по техническим наукам превратил подработку репетитором в криминальную империю, заработав на сдаче экзаменов за студентов более ₽234 млн, но закончил карьеру на скамье подсудимых. Об этом сообщает Lenta.ru.

Схема вскрылась случайно в феврале 2023 года, когда преподаватель Ливерпульского университета имени Джона Мурса проверил флешку с курсовой работой студента. Цифровой инструмент выдал, что устройство ранее использовалось Аднаном, а на нем обнаружились логины и пароли более ста учащихся по всей стране. Мошенник входил в компьютерную систему вуза под чужими именами, писал работы и сдавал экзамены за десятки клиентов. Только за одну курсовую он получил £14 тыс (около ₽1,6 млн), а общий оборот на счетах и в PayPal перевалил за £2,4 млн — сегодня это больше четверти миллиарда рублей.

При обыске полицейские нашли пачки наличных, два премиальных автомобиля и счета, которые Аднан пытался отмыть через фиктивные переводы. На суде он признал вину по всем статьям: мошенничество, несанкционированный доступ к данным и отмывание денег. Прокурор жестко подчеркнул, что подобные «помощники» не просто обесценивают дипломы, а выпускают на рынок труда людей, которые не способны выполнять свою работу, — это прямая угроза безопасности в авиации, медицине и инженерии.

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