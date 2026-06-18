Проверить на глаз невозможно: китайские аферисты начали продавать видеокарты-пустышки

На азиатских онлайн-площадках зафиксирована новая волна мошенничества с продажей флагманских видеокарт Nvidia GeForce RTX 4090, сообщает портал WCCFTech . Злоумышленники перешли от программной подмены характеристик к изготовлению неработающих муляжей, которые внешне почти неотличимы от оригинала. Один из покупателей раскрыл обман только после полной разборки устройства – внутри вместо графического процессора оказался пластиковый элемент с лазерной гравировкой.

Мошенники с китайских маркетплейсов нашли новый способ обмана покупателей дорогой компьютерной техники. Если раньше они модифицировали BIOS старых карт, подменяя идентификационные данные, то теперь в ход пошли физические подделки. Жертвой новой схемы стал покупатель, приобретший карту якобы от ASUS GeForce RTX 4090.

Внешне устройство выглядело безупречно: фирменный кулер, правильная маркировка, штатные разъемы питания и даже соответствующий вес не вызывали подозрений. Однако при разборе выяснилось: вместо графического процессора Nvidia AD102 внутри установлен пластиковый муляж с лазерной гравировкой. Проверка выявила и другие несоответствия: некорректную маркировку, дату производства, указанную как 2030 год, отсутствие заводского QR-кода и нерабочие микросхемы памяти, которые оказались обычным браком.

Эксперты отмечают, что новая схема гораздо опаснее предыдущих версий мошенничества. Раньше пользователь хотя бы получал рабочее устройство, хоть и с заниженными характеристиками. Теперь же покупатель рискует столкнуться с абсолютно бесполезным изделием, которое успешно проходит внешний осмотр, но не имеет никакой функциональной ценности.

Ранее сообщалось, что пенсионерка из Подмосковья за две недели отдала мошенникам более 7 миллионов рублей.