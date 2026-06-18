Французский оборонный завод, штампующий дроны для украинской армии, пережил дерзкую атаку, но уцелел чудом — бутылки с зажигательной смесью почему-то не взорвались. Об этом сообщает Le Parisien.

Налет на завод компании Delair на юго-западе Франции произошел в ночное время. Неизвестные метали в здание коктейли Молотова, но зажигательная смесь, по странному стечению обстоятельств, не сработала — предприятие практически не пострадало. Техническая накладка или саботаж, но факт остается фактом: диверсия провалилась.

Французские следователи отрабатывают версию о возможной связи нападения и шпионской активности — не исключено, что завод изначально был под колпаком, а атака стала лишь прикрытием для сбора данных.

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