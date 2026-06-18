Путин оценил вклад татарстанских военных в зоне СВО

Владимир Путин на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым высоко оценил боевой дух и профессионализм военнослужащих из республики, передает РИА Новости .

Встреча Владимира Путина с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым началась с обсуждения ситуации в зоне СВО. Президент отдельно остановился на действиях военнослужащих из этого региона, назвав их мужественными и героическими.

«Ребята ваши здорово воюют. Мужественно и героически», — сказал Путин.

Это не первая оценка президента в адрес бойцов из Татарстана. Путин неоднократно отмечал вклад регионов в общую боевую работу. Напомним, что 13 июня на совещании по развитию Донбасса и Новороссии президент сообщил о продвижении российских войск на всех направлениях. Тогда же он отметил, что противник, понимая невозможность сдержать наступление, перешел к террористическим методам.

Ранее сообщалось, что Лавров анонсировал удары по Украине после крупной атаки дронов на Москву и МО.