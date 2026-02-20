Британец создал собственное государство и объявил себя президентом: как ему это удалось

По данным Daily Star, британец Дэниел Джексон объявил себя президентом собственного государства и открыл его «посольство» на главной улице родного города. Идея создать страну появилась у него еще в 14 лет, когда он с друзьями обнаружил на границе между Хорватией и Сербией участки земли, не принадлежащие ни одной из сторон.

В 2019 году он провозгласил один из таких участков площадью около 0,5 кв. км государством «Свободная Республика Вердис» (Free Republic of Verdis). Сейчас у проекта около 400 «граждан» и тысячи заявок на электронное резидентство.

Джексон открыл два представительства — в родном Довере, графство Кент, и в сербском Нови-Саде. Пока они считаются лишь «представительскими офисами» до официального признания страны другими государствами. Там печатают паспорта и удостоверения личности для участников 11-месячной программы резидентства.

По словам «президента», его страна фактически является «правительством в изгнании», поскольку доступ к территории затруднен, а ему самому запрещен въезд в Хорватию. «Мы все еще развиваемся и добиваемся прогресса… это вопрос времени, когда мы вернемся на землю», — утверждает он, несмотря на трудности.

Проект уже привлек около £180 тыс. через краудфандинг. Джексон оставил работу и полностью посвятил себя развитию нового государства, заявив, что делает это «не ради денег».