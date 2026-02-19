Британка 10 месяцев ждала приема у врача и оказалась в больнице со страшным диагнозом

По данным издания Daily Mail, 27-летняя Тамара Малли из Великобритании почти 10 месяцев ждала больничный прием с подозрением на эндометриоз, но еще до консультации узнала, что у нее редкий и неизлечимый рак желчных протоков четвертой стадии.

Девушка обратилась к врачам из-за вздутия живота и боли в бедре, однако позже у нее появился сильный кашель и выраженная усталость. После обследования в больнице врачи обнаружили «тень» на снимке, а дальнейшие анализы показали распространенный рак. «Когда я увидела снимки, все светилось, как рождественская елка», — рассказала она. Болезнь уже распространилась на легкие, печень, позвоночник и другие органы.

В январе 2024 года пациентке сообщили, что заболевание неизлечимо и ей «повезет, если она проживет два года». Несмотря на прогноз, лечение иммунотерапией и участие в клиническом исследовании помогли замедлить рост опухолей.

По словам женщины, преодоление двухлетнего рубежа стало для нее важным достижением. «Это показывает, что надежда есть», — делится она. Сейчас она рассказывает свою историю, чтобы привлечь внимание к редкому виду рака, который часто диагностируют слишком поздно, хотя на ранних стадиях он поддается лечению.