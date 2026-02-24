Британка три года боролась с «молочницей», которая оказалась раком: не допустите той же ошибки

31-летняя Лора Лиддл из Бристоля три года слышала от врачей, что ее боль и зуд — это молочница. В итоге у нее диагностировали рак вульвы, пишет Daily Mail.

Первые симптомы появились в 2022 году: припухлость на половой губе. Боли не было, и женщина решила, что «это просто особенность анатомии». Но к началу 2025 года состояние резко ухудшилось. «Я не могла носить белье, ходить и спать, это была агония», — вспоминает она. Ощущения были «как будто ужалила крапива».

Анализы на молочницу и ИППП были отрицательными. Лишь после направления к гинекологу биопсия выявила предраковое состояние, а затем и сам рак. В июле 2025 года Лоре удалили часть половой губы, позже — лимфоузлы в паху. В канун Рождества ее признали свободной от рака.

Теперь врачи предупреждают о возможных проблемах в интимной жизни из-за боли и снижения чувствительности.

«Если вы не знаете, что для вас норма, как поймете, что что-то не так? Это может спасти вам жизнь», — Лора призывает женщин регулярно проходить обследования.