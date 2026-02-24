В Великобритании полиция начала использовать ИИ-системы американской компании Palantir для анализа поведения сотрудников и выявления нарушений. Как пишет Daily Star, алгоритмы изучают данные о больничных, прогулах и переработках, чтобы обнаружить возможные проблемы со стандартами и дисциплиной.

В Скотленд-Ярде заявили, что существует связь между сбоями в работе программы и абсолютно рядовыми ситуациями на службе, которые поддаются неверной трактовке. Однако при этом подчеркивается, что ИИ лишь выявляет подозрительные шаблоны, а окончательные решения принимают люди.

Профсоюз полицейских раскритиковал инициативу, назвав ее «автоматическим подозрением», намекая на то, что находящиеся при исполнении по умолчанию подвергаются слежке. «Офицеры не должны становиться жертвами непрозрачных инструментов, которые могут ошибочно трактовать отгул по болезни как покидание служебного поста», — заявили представители федерации.

Palantir уже заключила в Британии крупные госконтракты, включая сделку с Национальной службой здравоохранения на £330 млн и контракт с Минобороны на £240 млн. Депутаты требуют большей прозрачности, опасаясь чрезмерного влияния компании на государственные структуры.