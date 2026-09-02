В Подмосковье жители оформили более 2 тыс. разрешений на охоту
Жители Подмосковья оформили более 2 тыс. разрешений на охоту
Фото: [медиасток.рф]
С начала 2026 года жители Подмосковья воспользовались услугой «Разрешение на добычу охотничьих ресурсов», размещенной на региональном портале госуслуг, более 2 тыс. раз. Об этом сообщает Министерство госуправления, информационных технологий и связи Московской области.
Услуга доступна для физических лиц, которые включены в государственный охотхозяйственный реестр. Пользователям нужно авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить электронную форму, приложить документы и оплатить госпошлину в размере 650 рублей. В услугу внедрен искусственный интеллект, который распознает и анализирует загружаемые документы.
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