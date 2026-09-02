Акатьева вернулась к ледовым тренировкам после травмы

Чемпионка России 2023 года в женском одиночном фигурном катании Софья Акатьева рассказала ТАСС о возвращении к ледовым тренировкам после травмы.

Спортсменка вынуждена была фактически полностью пропустить минувший сезон.

«Недавно я вышла на лед. Конечно, тренироваться на льду для меня особенно интересно, но хочется восстанавливаться постепенно. Тренеры сразу же, как только я вышла на лед, начали спрашивать, как дела, как ощущения. И они до сих пор контролируют, что я делаю на тренировках, исправляют ошибки, если они есть, — все для того, чтобы в процессе восстановления не случилось новой травмы», — рассказала Акатьева.

Фигуристка рассказала, что вынужденный период паузы в выступлениях был сложным психологически, но ее поддерживали родители и тренеры. 19-летняя Акатьева добавила, что сделает все возможное, чтобы вернуться на прежний уровень.

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