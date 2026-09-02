Палки для ходьбы и рюкзаки: сколько стоит походная экипировка — обзор цен

В походы путешественники чаще всего берут с собой большие рюкзаки, чтобы туда поместилось больше инвентаря и другого снаряжения. При этом некоторые для удобства передвижения используют палки для ходьбы, сообщил newstracker.ru. Корреспондент издания посетил спортивный магазин и изучил цены на палки для ходьбы и рюкзаки.

По данным издания, в ассортименте представлены палки для ходьбы разных видов: от бюджетных моделей до профессиональных. Цены на них варьируются от 599₽ до 10 499₽ в зависимости от типа, материала и производителя. Треккинговые палки стоят дешевле, телескопические — дороже.

По информации издания, походные рюкзаки в магазине представлены в разных размерах и цветах, оборудованы дополнительными карманами и ремнями. В некоторых моделях предусмотрена возможность внешней навески снаряжения. Их стоимость варьируется от 999₽ до 36 749₽. При этом средняя цена составляет около ₽5–7 тыс.

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