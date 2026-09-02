Гладиолусы осенью: когда выкапывать, как обрабатывать и где хранить луковицы

В начале сентября на подмосковных клумбах гладиолусы еще могут радовать яркими свечами, но садоводам уже пора задуматься о предстоящей зимовке луковиц. Главное в этом деле — не упустить сухое погодное окно, ведь затяжные дожди и холодная влажная почва создают благоприятную среду для болезней, способных погубить посадочный материал. О том, как правильно выкопать, обработать и сохранить гладиолусы до следующего сезона, рассказывают в материале REGIONS .

Когда приступать к выкопке

Ориентироваться следует не только на календарь или прошедшие дни после цветения, но в первую очередь на погодные условия и состояние растений. В теплую сухую осень поздние сорта можно оставить на клумбе до полного завершения цветения. Однако если синоптики обещают затяжные дожди, лучше убрать луковицы раньше, чтобы избежать загнивания.

Универсальное правило «через две недели после цветения» не всегда работает для поздних сортов — они могут цвести до конца сентября, а погода в Подмосковье способна резко измениться. Поэтому стоит руководствоваться следующими принципами:

выбирать для работы исключительно сухой день;

не оставлять гладиолусы в земле перед длительными дождями;

ранние и средние сорта можно убирать сразу после окончания цветения;

поздние — оставлять до последнего, если погода позволяет.

Обработка клубнелуковиц после выкопки

Выкапывая растения, следует аккуратно поддеть их совком или лопаткой, стараясь не задеть донце луковицы. Землю аккуратно стряхивают, затем проводят сортировку. Для обеззараживания применяют слабый раствор марганцовки, а против вредителей — карбофос. Сначала луковицы погружают в марганцовку на 20 минут, затем — в раствор карбофоса на такое же время.

После обработки стебель обрезают, оставляя небольшой пенек. Все поврежденные или подозрительные экземпляры отделяют от здоровых. Посадочный материал раскладывают в один слой в ящиках или других открытых емкостях, дно которых застилают бумагой для впитывания лишней влаги. Важно не смешивать разные сорта без маркировки, чтобы потом не путаться.

Не торопитесь отделять старую луковицу

Только что выкопанная клубнелуковица еще влажная, и старая часть может быть плотно соединена с молодой. Если попытаться отделить ее сразу, легко повредить ценный посадочный материал. Сначала дайте гладиолусам хорошо просохнуть в течение нескольких дней. Тогда старая луковица и корни отделятся без усилий.

В первые дни нельзя складывать растения плотной кучей — между клубнелуковицами должен свободно циркулировать воздух. Тогда они будут сохнуть равномерно и не загниют.

Сушка перед зимним хранением

На просушку уходит около месяца. Первое время луковицы держат в теплом, сухом и хорошо проветриваемом помещении. Нельзя герметично закрывать их в пакеты — оставшаяся влага может спровоцировать появление плесени и гнилей. Когда материал полностью просохнет, окончательно удаляют остатки стеблей, корней и старую луковицу. Теперь гладиолусы готовы к закладке на хранение.

Где и как хранить зимой

Для успешной зимовки требуется прохладное, сухое и защищенное от промерзания место — например, погреб или подвал. При этом важно периодически осматривать луковицы. Если обнаружены мягкие участки, плесень, мокрые пятна или подозрительный налет, такую клубнелуковицу следует немедленно изолировать, чтобы она не заразила соседние.

Главный осенний принцип для гладиолусов — не передержать их в холодной мокрой земле. Своевременная выкопка, тщательная обработка, полноценная просушка и только затем удаление старой части — все эти этапы в комплексе существенно снижают риск потерь. А регулярный осмотр в течение зимы поможет вовремя заметить проблему и сохранить качественный посадочный материал до следующего сезона.