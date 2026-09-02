В Тюмени на виртуальном «рынке чудес» очередная премьера, сообщил nashgorod.ru. За ₽75 млн любой желающий может стать обладателем эксклюзивного уральского камня с частичками якобы абсолютно всех богов мира.

По данным издания, о каких именно богах идет речь, не уточняется. Автор объявления заверяет, что этот удивительный камень, найденный в горах Урала, был частью священного алтаря, используемого для общения с духами природы и предков. Якобы археологические исследования показали, что камень был частью ритуальных церемоний.

«Камень помогает открыть чакры. Он является не только свидетелем древней истории, но и уникальным артефактом. Его загадочные образы, древние легенды и мистическая аура делают его бесценным. Приобретение этого камня — это возможность прикоснуться к тайнам древних цивилизаций и стать обладателем подлинного чуда природы и рук человеческих», — утверждает продавец.

По информации издания, неизвестно, почему обладатель чудо-камня, обладающего невероятными свойствами, продает столь ценный экспонат.

По данным издания, скептически оценили объявление и в Тобольской митрополии. Представители церкви напомнили, что у богов нет материальных останков, а потому приписывать камню подобные качества как минимум нелепо. Кроме того, в митрополии отметили, что автору объявления перед публикацией следовало бы глубже ознакомиться с основами вероучения, чтобы не вводить людей в заблуждение.

«Какие мощи богов? Мощи бывают только у святых людей, умерших и пока не воскресших. Глупости это все», — отмечает протоиерей Григорий Мансуров.

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