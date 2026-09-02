В подмосковном Чехове достроили магазин

В деревне Ходаево в Чехове завершилось строительство магазина, он находится в непосредственной близости от региональной трассы Старосимферопольское шоссе — Скурыгино — Чехов и жилых домов. Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

В 2025 году на строительной площадке было выполнено устройство фундамента, несущих конструкций и кровли, однако, работы были приостановлены, так как собственнику не удалось получить разрешение. В связи с этим сооружение включили в перечень объектов незавершенного строительства.

После получения необходимых документов строительно-монтажные работы возобновили. Двухэтажное здание площадью около 815 кв. м уже достроено и введено в эксплуатацию, там открылся продовольственный магазин.

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