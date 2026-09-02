Козловский стал маршалом Тухачевским в новом фильме Учителя о советском композиторе

31 августа народному артисту России, режиссеру Алексею Учителю исполнилось 75 лет. За его плечами такие картины, как «Рок», «Дневник его жены», «Прогулка», «Космос как предчувствие», «Матильда» и недавняя лента «Цой».

Как пишет MK.RU, к своему юбилею Учитель завершил работу над новым фильмом — «Шум времени», который посвящен великому советскому композитору Дмитрию Шостаковичу.

Над этой картиной режиссер работал целых пять лет. «Шум времени» — это не просто байопик, а глубокая попытка уловить переплетение личных драм, исторических потрясений и искусства. Учитель стремился показать эпоху через музыку и судьбу Шостаковича, создав многослойное полотно, где каждая роль работает на общую атмосферу.

Главной удачей режиссер считает участие 38-летнего Олега Савцова в роли Шостаковича. По словам Учителя, актер продемонстрировал высочайший уровень игры: в нем есть и внутренний нерв, и замкнутость, и мягкая интеллигентность.

Примечательно, что внешнее сходство Савцова с молодым Шостаковичем оказалось почти документальным — актеру даже не понадобился грим, только очки.

Еще одной яркой фигурой в фильме стал 41-летний Данила Козловский, который сыграл маршала Михаила Тухачевского. В трактовке Учителя Тухачевский — не столько военачальник, сколько меценат, в фигуре которого сталкиваются власть, покровительство искусству и трагическая судьба эпохи.

Режиссер подчеркнул, что Козловский согласился на небольшую, но крайне важную роль. Учитель отметил, что не стремился к хрестоматийности, а искал «человеческое» в «великом» и «трагическое» в «повседневном». Именно это и составляет главную интонацию его нового фильма.

Ранее блогер Мария Погребняк раскритиковала Данилу Козловского за неуплату алиментов.