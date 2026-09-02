В Подмосковье осудили четверых участников избиения, повлекшего смерть 20-летнего мужчины

Московский областной суд вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении четверых участников избиения, повлекшего смерть 20-летнего мужчины, их признали виновными по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия к гражданам), ст. 116 УК РФ (нанесение побоев из хулиганских побуждений). Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, инцидент произошел ранним утром 17 августа 2025 года у бара «Андеграунд» на Пролетарском проспекте в городе Щелково. Там двое фигурантов, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировали конфликт с посетителями заведения. После этого они переместилась на улицу, где началась потасовка. Позднее к ней присоединились еще четыре человека.

Из хулиганских побуждений злоумышленники нанесли двум потерпевшим множественные удары руками и ногами по голове и телу. Один из них нанес с разбега удар ногой в голову потерпевшему, а другой в прыжке — уже лежащему мужчине в область головы, шеи и паха. От полученных телесных повреждений через шесть дней 20-летний пострадавший скончался в больнице. Второму потерпевшему были причинены побои и физическая боль.

Злоумышленников приговорили к 11 годам, 10 годам и шести месяцам, девяти годам и восьми годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в ИК строгого режима.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.