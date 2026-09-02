«Не повезло»: Ксения Собчак раскритиковала школы за принудительный показ «Колобка» 1 сентября
Teleprogramma: Собчак назвала это неудачей показ «Колобка» в российских школах
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Вероника Пасиковская/Сгенерировано нейросетью]
1 сентября для некоторых школьников прошло не совсем обычно: вместо торжественных линеек и классных часов учеников одной из школ Калининска в Саратовской области и школы Кемерова повели в кинотеатры на показ мультфильма «Колобок». В Кемерове акция прошла под названием «Начни учебный год в кино».
Однако не все разделили этот энтузиазм, отмечает Teleprogramma.org. Известная телеведущая и блогер Ксения Собчак в своем телеграм-канале иронично прокомментировала ситуацию.
«В честь 1 сентября школьников согнали смотреть „Колобка“ — в кемеровской и калининской школах. Сочувствую. Не повезло», — написала она.
При этом многие родители и интернет-пользователи согласились, что День знаний должен оставаться днем школы, а не киносеансов.
Ранее телеведущая Ксения Собчак раскрыла причины ссоры с матерью из-за сына.