«Не повезло»: Ксения Собчак раскритиковала школы за принудительный показ «Колобка» 1 сентября

1 сентября для некоторых школьников прошло не совсем обычно: вместо торжественных линеек и классных часов учеников одной из школ Калининска в Саратовской области и школы Кемерова повели в кинотеатры на показ мультфильма «Колобок». В Кемерове акция прошла под названием «Начни учебный год в кино».

Однако не все разделили этот энтузиазм, отмечает Teleprogramma.org. Известная телеведущая и блогер Ксения Собчак в своем телеграм-канале иронично прокомментировала ситуацию.

«В честь 1 сентября школьников согнали смотреть „Колобка“ — в кемеровской и калининской школах. Сочувствую. Не повезло», — написала она.

При этом многие родители и интернет-пользователи согласились, что День знаний должен оставаться днем школы, а не киносеансов.

Ранее телеведущая Ксения Собчак раскрыла причины ссоры с матерью из-за сына.