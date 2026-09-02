Почему гортензия желтеет и плохо цветет: спасаем куст железным купоросом

Многие садоводы сталкиваются с разочарованием: купленный в питомнике пышный куст гортензии с огромными яркими шапками соцветий в следующем сезоне превращается в унылое растение с бледно-розовыми цветками и пожелтевшими листьями. Оказывается, у этого явления есть простое и доступное решение, которое не требует крупных затрат. Опытные цветоводы используют недорогое средство, чтобы вернуть любимице сада былую красоту и насыщенный цвет до самых заморозков. Об этом пишут в материале REGIONS .

Почему гортензия теряет декоративность

Причина капризов гортензии кроется в неправильной кислотности почвы. Это растение относится к ацидофилам, то есть предпочитает кислый грунт с уровнем pH ниже 5,5. В щелочной или нейтральной среде корневая система не может усваивать железо и другие микроэлементы, необходимые для нормального развития.

Развивается хлороз — состояние, при котором прожилки листа остаются зелеными, а сама пластина желтеет. Цветение становится скудным, соцветия мельчают и бледнеют, а декоративность куста стремительно падает. Именно эту проблему нужно устранять в первую очередь.

Железный купорос: доступное и эффективное решение

Вместо дорогих импортных препаратов опытные садоводы используют железный купорос, или сульфат железа. Это средство работает комплексно и решает сразу несколько задач. Во-первых, оно быстро усваивается корнями и восполняет дефицит железа, возвращая листьям насыщенный зеленый цвет. Во-вторых, железный купорос плавно подкисляет почву до нужного уровня, создавая комфортную среду для гортензии. В-третьих, препарат выполняет функцию фунгицида, защищая ослабленный куст от грибковых инфекций.

Правила применения: как не навредить

Использовать железный купорос нужно строго по инструкции, чтобы не обжечь корневую систему. Дозировка составляет 10–15 граммов (примерно одна столовая ложка без горки) на 10 литров воды. Порошок предварительно тщательно растворяют в воде, а полив проводят только по влажной земле — сразу после дождя или обильного предварительного увлажнения. Это защищает нежные корешки от ожога.

Как добиться голубого цвета

Многие садоводы мечтают о небесно-синих соцветиях, но для этого одного подкисления недостаточно. Чтобы окрасить гортензию в синий цвет, нужно дополнительно внести в почву сульфат алюминия — специальное средство, которое продается в садоводческих центрах. Важно сделать это до начала активного бутонизации, чтобы растение успело накопить нужные вещества для изменения окраски.

Своевременная и правильная подкормка железным купоросом помогает вернуть гортензии былую роскошь. Уже через короткое время листья становятся сочно-зелеными, а соцветия набирают яркость и насыщенность, радуя глаз до глубокой осени. Дешевое и доступное средство работает не хуже дорогих импортных аналогов, если применять его с умом и в нужной концентрации.