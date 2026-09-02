Школьника заманили в заброшку под видом пикника: прощание с погибшим подростком пройдет 2 сентября

В Ханты-Мансийске в среду, 2 сентября, в 13:45 в траурном зале Окружной клинической больницы состоится церемония прощания с 15-летним подростком, погибшим после встречи с бывшим одноклассником. Школьника заманили в заброшенное здание под предлогом пикника. О траурном мероприятии сообщила мама мальчика, сообщил muksun.fm.

По информации издания, трагедия произошла 27 августа. Утром подросток ушел за учебниками, после чего направился на встречу с друзьями. По словам матери, сын всегда был прилежным и послушным, никогда не участвовал в конфликтах. Его выманили в заброшенное строение, пообещав пикник, — там мальчика уже ждал бывший одноклассник. На следующий день в постройке обнаружили тело юноши с ножевыми ранениями. Рядом лежали его рюкзак и тетради. Подозреваемого, находившегося в межгосударственном розыске за убийство собственного отца, задержали почти сразу — он признался в содеянном.

«Прощание состоится 2 сентября в 13:45 в траурном зале Окружной клинической больницы», — сообщила мама убитого мальчика.

По данным издания, следователи проверяют возможную причастность к трагедии старшего брата подозреваемого: в телефоне погибшего нашли номер этого мужчины с пометкой «Никогда не брать трубку». Дело находится на личном контроле председателя СК РФ. Общественность выражает соболезнования семье.

Ранее сообщалось, что обвиняемые в убийстве мальчика из Подмосковья могут избежать реального срока.