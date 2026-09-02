В школе Нижнего Новгорода открылись 12 первых классов — 300 первоклассников сели за парты

В нижегородской школе № 131 1 сентября 2026 года открылись 12 первых классов. Еще одно образовательное учреждение с большим числом первоклашек — школа № 188. Там открыли 11 первых классов, в которые зачислили 345 детей, сообщил newsnn.ru после общения с представителями департамента образования.

Согласно информации с сайта учреждения, классам в школе № 131 присвоили буквы от «А» до «М»: «А», «Б», «В», «Г», «Д», «Е», «Ж», «З», «И», «К», «Л», «М». Часть детей начали обучение в первом корпусе на улице Цветочной, 6, остальные — во втором корпусе на улице Цветочной, 11а. Всего в школу зачислили 300 первоклассников.

В Нижнем Новгороде 1 сентября прошли праздничные линейки, посвященные Дню знаний. Корреспондент NewsNN побывал на торжественном мероприятии в школе №188, расположенной в жилом комплексе «Кузнечиха город». Учебное учреждение открыло свои двери в 2024 году, однако уже успело стать вторым по числу первоклассников в городе. В этом году впервые за парты сели 345 детей.

Торжественная линейка началась в 13:00 на школьном стадионе. Там собрались ученики, их родители и педагоги. Ярким и символичным моментом праздника стал флешмоб на роликах: школьники, держа в руках флаги разных народов, проехали круг по стадиону.

«Сегодня мы собрались здесь, чтобы сказать главное: мы едины. И этот учебный год мы начнем с осознания того, что наша сила — в уважении к каждому, кто живет рядом с нами», — в своем обращении подчеркнула директор школы № 188 в Нижнем Новгороде Ольга Митясова.

Ранее сообщалось, что ветеран СВО с судимостью прочитал на школьной линейке 1 сентября цитату Жириновского об автомате Калашников и столкнулся с угрозами в Сети.