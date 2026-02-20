Суд официально признал невиновными четырех мужчин, обвиняемых в жестоком убийстве четырех подростков в йогурт-кафе в Остине в 1991 году. Об этом пишет New York Post.

Долгие годы в 28-м штате США игнорировалась презумпция невиновности: Роберт Спрингстин был приговорен к смертной казни, Майкл Скотт — к пожизненному заключению, а Форест Уэлборн и Морис Пирс жили под тенью подозрений, хотя не были осуждены.

На слушании, прошедшем 25 лет спустя, прокуроры признали обвинение ошибочным и подтвердили, что преступление совершил другой человек, умерший в 1999 году.

Жертвы преступления — компания подростков Эми Айерс, Элиза Томас и сестры Дженифер и Сара Харбиссон — были связаны; их рты были заклеены скотчем, а затем преступник застрелил их в голову, после чего поджег кафе и скрылся с места преступления.

Новым подозреваемым оказался Роберт Юджин Брашерс, связанный с несколькими убийствами и сексуальными преступлениями в других штатах в 90-х. ДНК-анализ подтвердил его причастность к делу в Остине. Брашерс покончил с собой в 1999 году, так и не ответив за преступления.