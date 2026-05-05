Шесть месяцев на все или начинай заново: в 2027 году экзамен на права превратится в спринт

С 1 марта 2027 года российских кандидатов в водители ждут правила, которые не простят прокрастинации. О том, как именно изменится процедура и кому станет легче, а кому — намного сложнее, REGIONS рассказал автоэксперт Алексей Егоров.

Первое и самое чувствительное нововведение — сжатые сроки. Если раньше между успешной сдачей теории и практикой можно было спокойно гулять до полугода, то теперь на запись вождения дадут максимум 60 дней. По оценке эксперта, это прямой сигнал: экзамен перестает быть делом «на когда-нибудь» и требует немедленной готовности сесть за руль.

Общий дедлайн тоже урезан. На сдачу практики отводится ровно шесть месяцев с момента теории. Не уложился в этот коридор — результат аннулируется, и экзамен по правилам придется пересдавать заново, причем повторную теорию назначат с жестким лимитом в 30 дней. Фактически система больше не дает права растягивать процесс на годы.

Второе ужесточение касается любых попыток списать. Телефон, шпаргалка или даже просто лежащий на столе смартфон могут привести к немедленной остановке экзамена и аннулированию результатов. Самое суровое последствие, на которое обратил внимание Егоров, — запрет на пересдачу в течение двенадцати месяцев. Один гаджет способен отбросить кандидата на год назад.

Небольшое послабление ждет только в части медицинских справок. С 1 марта 2027 года при подаче заявления через «Госуслуги» данные о здоровье автоматически подтянутся из единого электронного реестра, и носить бумажку с собой не придется. Но если срок действия справки истечет в промежутке между подачей документов и получением прав, процесс встанет на паузу до обновления медзаключения. Перенос экзамена теперь возможен только официально — через подразделение ГАИ, а не по устной договоренности с автошколой.

Сами билеты и упражнения формально не усложняются, однако дисциплина вокруг процедуры, по мнению Егорова, для жителей Подмосковья ужесточится заметно. Для тех, кто реально готовится и не затягивает, экзамен станет прозрачнее. Любителям же откладывать всё на потом условия точно ухудшатся.

Кандидатам в водители эксперт советует учитывать загруженность экзаменационных площадок и график автошкол. Урезанный до 60 дней срок означает, что записываться на вождение придется заранее и регулярно тренироваться. Несколько провалов на площадке или в городе плюс очереди в ГАИ — и отведенные полгода до аннулирования теории пролетают мгновенно.

Отдельный риск — та самая медсправка. Электронный реестр избавит от бумажной волокиты, но срок годности документа никто не отменял. Если справка «сгорит» в разгар экзаменов, придется экстренно проходить медкомиссию и ждать, пока данные обновятся в системе.

В сухом остатке новые правила не делают задания сложнее, но лишают права на затяжной процесс и импровизацию. Получение прав превращается в проект на несколько месяцев, где срыв сроков и легкомысленное отношение к формальностям заканчиваются одним исходом — возвратом к исходной точке.