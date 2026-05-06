Что можно сеять на рассаду и сажать 7 мая по лунному календарю

7 мая 2026 года — продолжение фазы убывающей Луны (освещенность около 70–74%, третья четверть). На протяжении почти всего дня ночное светило находится в плодородном знаке Козерога — одном из самых надежных знаков для земных работ.

Согласно лунному посевному календарю, 6 и 7 мая признаны самыми благоприятными днями текущей недели. Козерог — знак земной стихии, средней плодородности. Он не обещает рекордных урожаев, но дарит растениям главное — выносливость, мощную корневую систему и отличную лежкость плодов. Культуры, посаженные сегодня, не боятся перепадов температур и засухи, а их семена будут храниться долгие годы.

Кроме того, 7 мая — 20-й лунный день, который астрологи считают временем духовного преображения и кармических воздаяний. Этот период идеально подходит для наведения порядка — как в саду, так и в голове.

Работы в огороде

Убывающая Луна направляет соки растений к корням, поэтому 7 мая — время корнеплодов и луковичных. Это один из лучших дней месяца для посадки:

Картофель — Козерог особенно благоволит этой культуре; · Корнеплоды: морковь, свекла, редис, редька, дайкон, репа, пастернак, брюква;

Луковичные и клубневые: лук на репку, яровой чеснок, лук-порей, хрен;

Бобовые: горох, фасоль, бобы;

Листовые овощи и капуста: салат, шпинат, белокочанная капуста;

Зелень: петрушка (корневая и листовая), укроп, сельдерей.

Также 7 мая — удачное время для пикировки рассады двулетников и пересадки многолетников.

Уход за плодовыми и ягодными деревьями

Энергия Козерога благоприятствует любым работам, связанным с «земными» делами. Сегодня можно и нужно:

Сажать плодовые деревья и ягодные кустарники — саженцы отлично приживутся и в будущем дадут стабильный урожай;

Вносить гранулированные удобрения — подкормка будет максимально эффективной;

Проводить санитарную обрезку — удаляйте сухие, больные и поломанные ветви (но формирующую обрезку лучше отложить);

Рыхлить и мульчировать приствольные круги — улучшайте аэрацию почвы;

Обрабатывать от вредителей и болезней — профилактическое опрыскивание в Козероге дает хороший результат.

Работы с цветами

Для декоративного сада 7 мая — тоже продуктивный день:

Посадка луковичных и клубнелуковичных цветов: лилий, гладиолусов, георгинов, бегоний;

Пересадка многолетников: пионов, флоксов, лилейников, ирисов — растения быстро адаптируются;

Посев однолетних цветов: астр, бархатцев, цинний;

Срезка цветов — букеты, собранные сегодня, будут долго стоять в вазе.

Что лучше отложить

Посев «вершков» для получения обильного урожая плодов (томаты, огурцы, перцы) — сейчас не их время;

Сбор семян на будущий сезон — качество может быть ниже обычного;

Интенсивный полив — корни сейчас хорошо усваивают влагу, но перелив может навредить.

Народная примета на 7 мая — Евсеев день: если день выдался дождливым, на земле лучше не работать и ничего не сажать, иначе будет много сорной травы.