Что можно сеять на рассаду и сажать 7 мая по лунному календарю
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
7 мая 2026 года — продолжение фазы убывающей Луны (освещенность около 70–74%, третья четверть). На протяжении почти всего дня ночное светило находится в плодородном знаке Козерога — одном из самых надежных знаков для земных работ.
Согласно лунному посевному календарю, 6 и 7 мая признаны самыми благоприятными днями текущей недели. Козерог — знак земной стихии, средней плодородности. Он не обещает рекордных урожаев, но дарит растениям главное — выносливость, мощную корневую систему и отличную лежкость плодов. Культуры, посаженные сегодня, не боятся перепадов температур и засухи, а их семена будут храниться долгие годы.
Кроме того, 7 мая — 20-й лунный день, который астрологи считают временем духовного преображения и кармических воздаяний. Этот период идеально подходит для наведения порядка — как в саду, так и в голове.
Работы в огороде
Убывающая Луна направляет соки растений к корням, поэтому 7 мая — время корнеплодов и луковичных. Это один из лучших дней месяца для посадки:
- Картофель — Козерог особенно благоволит этой культуре; · Корнеплоды: морковь, свекла, редис, редька, дайкон, репа, пастернак, брюква;
- Луковичные и клубневые: лук на репку, яровой чеснок, лук-порей, хрен;
- Бобовые: горох, фасоль, бобы;
- Листовые овощи и капуста: салат, шпинат, белокочанная капуста;
- Зелень: петрушка (корневая и листовая), укроп, сельдерей.
Также 7 мая — удачное время для пикировки рассады двулетников и пересадки многолетников.
Уход за плодовыми и ягодными деревьями
Энергия Козерога благоприятствует любым работам, связанным с «земными» делами. Сегодня можно и нужно:
- Сажать плодовые деревья и ягодные кустарники — саженцы отлично приживутся и в будущем дадут стабильный урожай;
- Вносить гранулированные удобрения — подкормка будет максимально эффективной;
- Проводить санитарную обрезку — удаляйте сухие, больные и поломанные ветви (но формирующую обрезку лучше отложить);
- Рыхлить и мульчировать приствольные круги — улучшайте аэрацию почвы;
- Обрабатывать от вредителей и болезней — профилактическое опрыскивание в Козероге дает хороший результат.
Работы с цветами
Для декоративного сада 7 мая — тоже продуктивный день:
- Посадка луковичных и клубнелуковичных цветов: лилий, гладиолусов, георгинов, бегоний;
- Пересадка многолетников: пионов, флоксов, лилейников, ирисов — растения быстро адаптируются;
- Посев однолетних цветов: астр, бархатцев, цинний;
- Срезка цветов — букеты, собранные сегодня, будут долго стоять в вазе.
Что лучше отложить
- Посев «вершков» для получения обильного урожая плодов (томаты, огурцы, перцы) — сейчас не их время;
- Сбор семян на будущий сезон — качество может быть ниже обычного;
- Интенсивный полив — корни сейчас хорошо усваивают влагу, но перелив может навредить.
Краткий итог по видам работ
Благоприятно:
- Посадка картофеля, моркови, свеклы, редиса, лука, чеснока
- Посев бобовых, листовых овощей, зелени
- Посадка плодовых деревьев и ягодных кустарников
- Пересадка многолетников и пикировка рассады
- Внесение гранулированных удобрений
- Рыхление, окучивание, прополка
- Обработка от вредителей и болезней
- Срезка цветов
Нежелательно:
- Посев томатов, огурцов, перцев и тыквенных (для «вершков»)
- Сбор семенного материала
- Чрезмерный полив
Народная примета на 7 мая — Евсеев день: если день выдался дождливым, на земле лучше не работать и ничего не сажать, иначе будет много сорной травы.