Майские праздники традиционно открывают сезон шашлыков, и тысячи дачников достают с антресолей купленные впопыхах мангалы. Но уже через пару сезонов большинство этих конструкций отправляется на помойку: тонкие стенки прогорают, ножки подкашиваются, а мясо то обугливается, то остается сырым. Чемпион по шашлыкам «Анапа-2023» Руслан Мерзоев из Серпухова рассказал, как не повторить чужих ошибок и выбрать жаровню, которая прослужит десятилетие, передает REGIONS .

Корень зла, по его словам, кроется в толщине металла. Производители массово экономят, штампуя мангалы из листов в 0,5–1 миллиметр. Такой материал ведет себя предсказуемо плохо: деформируется от первого же серьезного жара, прогорает насквозь, а от малейшей сырости покрывается ржавчиной.

Сам Мерзоев однажды купил самый бюджетный вариант — и через три сезона тот рассыпался буквально в руках. Металл оказался тоньше фольги, мясо то прилипало к поверхности, то горело, а сама конструкция гнулась от любого касания.

Эксперт настаивает: оптимальная толщина стали — 3–4 миллиметра. Именно такой мангал держит температуру стабильно, не деформируется и остывает медленно, обеспечивая тот самый равномерный прогрев, при котором шашлык получается сочным внутри и с корочкой снаружи. Себе чемпион выбрал жаровню из 4-миллиметровой стали — за пять лет активного использования она выглядит как новая.

Материал тоже имеет значение. Нержавеющая сталь не боится коррозии, но при толщине 2–3 миллиметра может повести себя под нагрузкой. Горячекатаная сталь с антикоррозийным покрытием более устойчива к механическим повреждениям. А вот настоящими долгожителями Мерзоев называет чугунные мангалы: они тяжелые, зато почти не изнашиваются, идеально распределяют жар и не боятся никаких температур.

Третий фактор — конструкция. Эксперт советует обращать внимание на устойчивость ножек, достаточную высоту стенок, чтобы угли не вываливались наружу, и отсутствие острых краев. Обязательный бонус — возможность регулировать высоту решетки.

Таким образом, резюмирует чемпион, залог долгой службы — это толщина от 3 миллиметров, качественный металл и продуманная форма. Разово сэкономив, дачник рискует получить испорченное мясо и бесконечную череду замены инвентаря.