НИКИ детства предупреждает: почему важно вовремя заметить первые признаки бронхиальной астмы

Каждый год в первый вторник мая мировое сообщество обращает особое внимание на проблему бронхиальной астмы — хронического заболевания, которое затрагивает дыхательные пути и способно существенно осложнить жизнь ребенка. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Суть патологии в том, что бронхи становятся чрезмерно чувствительными к самым разным внешним воздействиям: будь то домашняя пыль, шерсть домашних питомцев, весенняя пыльца, резкий холод или даже обычные подвижные игры. Когда происходит контакт с таким раздражителем, бронхи сужаются, слизистая оболочка отекает — и у ребенка возникают трудности с дыханием.

Распространенное заблуждение среди родителей состоит в том, что астма обязательно проявляется драматичными приступами удушья. В реальности картина зачастую выглядит иначе: болезнь ловко маскируется под затянувшееся простудное заболевание. Внимательные родители могут заметить тревожные сигналы, например, когда кашель не проходит долгое время после перенесенного ОРВИ, усиливается по ночам или ранним утром либо возникает после активных игр. К числу других характерных признаков относятся свистящие звуки при дыхании, которые слышны даже на расстоянии, и ощущение сдавленности в груди.

Ключевую роль в управлении заболеванием играет организация гипоаллергенной среды дома. Это подразумевает использование специальных защитных чехлов для подушек и матрасов, поддержание оптимального уровня влажности воздуха, регулярную влажную уборку и минимизацию контакта с потенциальными аллергенами. Особую бдительность стоит проявить семьям, где есть наследственная предрасположенность к аллергическим реакциям или астме, а также родителям детей с кожными заболеваниями, патологиями дыхательной системы или избыточным весом.

Важно помнить, что первые проявления бронхиальной астмы могут дать о себе знать уже на первом году жизни малыша, хотя чаще всего симптомы становятся заметными в школьном возрасте. Поэтому любые подозрительные признаки требуют консультации специалиста. Только квалифицированный врач способен поставить точный диагноз и подобрать адекватное лечение.

Узнать больше о бронхообструктивном синдроме у детей, его признаках, методах лечения и профилактики можно из обучающего видео, подготовленного специалистами НИКИ детства.

