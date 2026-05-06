С заботой о пернатых: в Подмосковье началось массовое гнездование птиц

В Подмосковье полным ходом идет период размножения птиц. Обычно этот этап длится с апреля по июль, но некоторые виды начинают гнездиться раньше. К примеру, хищные птицы приступают к обустройству гнезд одними из первых. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

Орнитологи отмечают, что у отдельных видов уже появились слетки — птенцы, которые впервые покидают гнездо. Такие случаи зафиксированы, в частности, у рябинника и серой неясыти. Это важный этап в жизни молодых птиц: они делают первые шаги к самостоятельной жизни, учатся ориентироваться в окружающем мире и постепенно готовятся к полету. При этом слетки по‐прежнему находятся под бдительным присмотром родителей — взрослые особи помогают им освоиться и в случае необходимости возвращают в гнездо.

На протяжении всего периода гнездования — от строительства гнезд и высиживания яиц до выкармливания потомства — пернатые особенно уязвимы. Любое внешнее вмешательство способно нарушить естественный ход событий: напугать птиц, заставить их покинуть кладку или оставить без защиты беспомощных птенцов. Чтобы сохранить биоразнообразие региона и не помешать пернатым вырастить потомство, ведомство обращается к жителям с просьбой проявить заботу и соблюдать несложные правила поведения вблизи мест обитания птиц.

Во‐первых, стоит избегать громких звуков в местах, где могут находиться гнезда. Резкие шумы пугают птиц и заставляют их покидать насиженные места, что ставит под угрозу выживание птенцов.

Во‐вторых, не стоит использовать шумную технику в лесу и на природных территориях. Работа газонокосилок, бензопил и других устройств создает сильный акустический дискомфорт для птиц, занятых выкармливанием потомства.

В‐третьих, при прогулках в лесопарковых зонах важно выгуливать собак на поводке. Многие виды птиц, в том числе водоплавающие и наземные, устраивают гнезда в густой растительности, где их легко не заметить. Неосторожный выгул питомца может привести к разрушению гнезда или гибели птенцов.

Особо стоит подчеркнуть: если случайно обнаружили птенца, выпавшего из гнезда, не нужно пытаться ему «помочь», забирая с собой. Чаще всего это слеток — молодая птица, которая учится летать и находится под присмотром родителей. Взрослые особи знают, как позаботиться о потомстве, и вмешательство человека лишь навредит. Лучше просто отойти подальше и не беспокоить пернатую семью.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в этом году для лесничеств региона закупят свыше 120 единиц спецтехники.