В Красногорске построят первую очередь в ЖК «Станиславский»

В Красногорске продолжается строительство первой очереди жилого квартала «Станиславский» от «ОМ Девелопмент», в составе комплекса предусмотрено пять корпусов высотой от четырех до шести этажей - первый этап планируется завершить в 2027 году. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.