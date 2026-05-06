9May

В Красногорске построят первую очередь в ЖК «Станиславский»

Официально

Фото: [Министерство жилищной политики МО]

В Красногорске продолжается строительство первой очереди жилого квартала «Станиславский» от «ОМ Девелопмент», в составе комплекса предусмотрено пять корпусов высотой от четырех до шести этажей - первый этап планируется завершить в 2027 году. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В корпусе 1.1 ведется монтаж кровли. Одновременно ведется кладка наружных и внутренних стен. На прилегающей территории обустроят зоны отдыха для детей и взрослых, возведут школу, два детских сада с ясельными и дошкольными группами, физкультурно-оздоровительный комплекс, спортивные и игровые площадки.

Жилой квартал находится вблизи Новорижского шоссе, в пяти минутах от строящейся станции «Новорижская» Рублево-Архангельской линии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.

