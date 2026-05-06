В Щелково наполовину завершили капремонт дошкольного отделения школы

В поселке Загорянский городского округа Щелково на улице Дмитрова продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения СОШ № 21, строительная готовность объекта превысила 50%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и национального проекта «Семья», их планируют завершить до конца 50%. Специалисты почти завершили фасадные работы, ведут отделочные и общестроительные.

Площадь здания составляет более 1,4 тыс. кв. м, в нем обновят кровлю, выполнят фасадные работы, заменят внутреннюю отделку помещений, обустроят новые входные группы и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.