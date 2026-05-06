Капсулы для стирки могут портить кожу: скрытая причина экземы скрывается за удобством

Удобные и простые в использовании капсулы для стирки могут быть одной из недооцененных причин раздражения кожи, зуда и обострения экземы, сообщает Daily Mail со ссылкой на врачей и исследования о бытовой химии. Проблема в том, что концентрированные средства не всегда полностью вымываются из ткани.

По словам врача Сары Виллафранко, остатки моющих веществ часто остаются на одежде, постельном белье, манжетах, воротниках и поясах. Особенно это опасно для детей и людей с чувствительной кожей: ткань соприкасается с телом часами, а раздражающие компоненты продолжают воздействовать на кожу.

«Один из самых недооцененных триггеров экземы у детей и взрослых — остатки средства для стирки в одежде, которые часто могут быть незаметны даже после сушки», — предупредила Виллафранко.

Риск выше при стирке в холодной воде, коротких циклах и перегруженной машине. Среди наиболее раздражающих компонентов называют отдушки, красители, консерванты и сильные поверхностно-активные вещества. Daily Mail также ссылается на исследование 2023 года швейцарских ученых, показавшее, что некоторые компоненты моющих средств могут ослаблять защитный барьер кожи.

Врачи советуют выбирать средства без запаха и красителей, не превышать дозировку, по возможности избегать капсул, включать дополнительное полоскание и на две недели устроить «перезагрузку стирки», чтобы проверить, уйдет ли сыпь.