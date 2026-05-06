«Сначала порядок, потом красота»: садовод из Серпухова расписал дачные работы на майские по дням

Пока одни в майские праздники жарят шашлыки, опытные дачники закладывают фундамент будущего урожая. Но хаотично хвататься за грабли и лопату — верный способ превратить отдых в каторгу. Садовод из Серпухова Виктор Кошкин поделился с REGIONS простым правилом и пошаговым планом, который поможет все успеть и не выдохнуться к 10 мая.

Главный принцип, который Кошкин советует запомнить: сначала наводится порядок, готовится почва, и только потом наступает очередь посадок и декоративных элементов. Именно такая последовательность позволяет избежать хаоса на участке.

Шаг первый: генеральная уборка

Первым делом садовод рекомендует очистить участок от сухих листьев, старой травы и остатков ботвы — это не просто мусор, а потенциальный рассадник болезней. Затем осмотреть теплицы и парники, избавиться от грязи и плесени, при необходимости провести дезинфекцию. Не стоит забывать и про инструменты: заточить, смазать, заменить сломанные детали, чтобы в разгар сезона не тратить время на ремонт.

Шаг второй: ревизия сада и почвы

Кошкин советует безжалостно вырезать больные, поломанные и сухие ветки — они ослабляют растения и привлекают вредителей. Стволы деревьев нужно очистить от лишайников и мха, чтобы улучшить воздухообмен. Для профилактики грибков он рекомендует биопрепараты или настои луковой шелухи и полыни.

Почву перекапывают, тщательно выбирая корни сорняков, и заправляют перегноем, компостом и древесной золой. При необходимости добавляют минеральные комплексы, а расплывшиеся за зиму контуры грядок и дорожек восстанавливают.

Шаг третий: холодостойкий десант

Май, по словам Кошкина, лучшее время для высадки культур, которым не страшна прохлада. В первую очередь сажают морковь, свеклу и редис, затем — зелень: петрушку, укроп, шпинат и щавель. Лук-севок, озимый и яровой чеснок отправляются в грядку, а картофель — когда земля прогреется до +8 °C.

Но здесь кроется ловушка, о которой садовод предупреждает особо.

«Никогда не спешите засадить весь участок разом. Начинайте постепенно, иначе вам придется бегать по огороду весь июнь, пропалывая и поливая бесконечные ряды рассады», — говорит Виктор Кошкин.

Календарь по дням

Чтобы не держать все в голове, специалист составил четкий график. 1 мая — общая уборка и вывоз мусора. 2–3 мая — проверка инструментов и подготовка теплиц. 4 мая — санитарная обрезка деревьев и кустарников. 5 мая — перекопка и внесение удобрений. 6 мая — посадка лука и чеснока. 7 мая — посев холодостойких овощей. 8 мая — полив и мульчирование грядок. 9 мая — заслуженный отдых. Такой темп позволяет работать без спешки и сохранять силы.

Особенности средней полосы

Климат диктует свои правила. До середины мая возможны возвратные заморозки, поэтому теплолюбивые томаты, огурцы и перец высаживают позже, под временные укрытия из агроволокна или пленки. Чтобы ускорить прогрев земли, Кошкин использует черную пленку или биотопливо из слоев травы и навоза. А защита от грызунов и зимующих вредителей требует регулярного осмотра стволов и ловушек.

Народные методы и декоративные акценты

Садовод — сторонник экологичного подхода. Он рекомендует опрыскивать растения настоями луковой шелухи, полыни или табака, а между грядками высаживать укроп, кинзу и бархатцы — они привлекают божьих коровок и златоглазок, которые уничтожают вредителей.

«Народные средства часто работают не хуже химии, а растения остаются здоровыми и экологически чистыми», — отмечает Кошкин.

Не забывает он и о красоте. Луковичные — тюльпаны, нарциссы, гиацинты — расцветут к концу мая. Затем готовят клумбы для летних петуний, бархатцев и цинний, расставляют декоративные арки, вазоны и скамейки. По мнению садовода, красота на даче рождается постепенно, понемногу каждый год, и вскоре участок превращается в райский уголок.