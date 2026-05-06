«Мышиная болезнь» на даче: инфекционист дала рекомендации по уборке в дачном доме

Весна окончательно вступила в свои права, и многие жители Подмосковья спешат на свои шесть соток, чтобы отдохнуть от городской суеты. Но на даче их может поджидать серьезная опасность. Зимой в пустующих домах, скорее всего, хозяйничали грызуны – переносчики такого опасного инфекционного заболевания, как геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС). В народе ее еще называют «мышиной болезнью», сообщил REGIONS.

Как сообщает источник, возбудитель геморрагической лихорадки (вирус ГЛПС) не боится холода и способен подолгу оставаться опасным на любых поверхностях, которых касались инфицированные грызуны. Подхватить заразу проще всего именно во время весенней генеральной уборки — вирус попадает в организм главным образом через вдыхание зараженной пыли.

Что должно насторожить? Резкий упадок сил, озноб, пульсирующая головная боль, ломота во всем теле. Позже к этим проявлениям нередко добавляются тошнота с рвотой, головокружение, проблемы со сном, дискомфорт в пояснице и животе. В отдельных случаях возникают кожная сыпь или носовые кровотечения. При обнаружении любого из перечисленных симптомов у себя или у родных следует немедленно обращаться за медицинской помощью.

О том, как правильно провести уборку в дачном доме после зимы, REGIONS рассказала врач-инфекционист обособленного структурного подразделения № 1 Подольской областной клинической больницы Светлана Ботезат.

«Если в доме или на даче не было людей даже одну неделю, необходимо в первую очередь проветрить помещение. После этого рекомендуется сделать влажную уборку с применением дезинфицирующих средств (3% растворов хлорамина или хлорной извести), посуду тщательно вымыть и обдать кипятком», – отмечает Светлана Ботезат.

Специалист подчеркивает, что для безопасной уборки на даче, в любых подсобных помещениях, гаражах или погребах настоятельно рекомендуется применять специальную экипировку – так называемый «защитный костюм».

«Я советую надеть халат или другую рабочую одежду. Также обязательно нужно использовать резиновые перчатки и ватно-марлевую повязку из четырех слоев марли», – говорит инфекционист.

Кроме того, всю одежду, в которой проводилась уборка, необходимо тщательно выстирать. А использованные перчатки и защитную маску следует не просто выбросить, а утилизировать (например, сложить в герметичный пакет и плотно завязать). Светлана Ботезат также предупреждает: во время уборки категорически запрещается принимать пищу, пить воду или курить.

«Соблюдайте эти простые правила и будьте здоровы», – заключает врач.

Ранее врач Гусейнов рассказал, как долго возбудители туберкулеза живут в пыли.