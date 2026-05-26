В маленькой сербской деревне Кремна в XIX веке жил неграмотный крестьянин, который рассказывал местному священнику о странных видениях. Спустя десятилетия мир содрогнулся: почти все сбылось. Но самое поразительное — то, что Митар Тарабич говорил именно о России: о ее нежелании воевать первой, о страшном ударе, который ей придется принять, и о великой миссии, которую она выполнит, пишут в материале РИА Новости .

Пастух, который видел будущее

Митар Тарабич родился в 1829 году в деревне Кремна, затерянной в горах Западной Сербии. Он был обычным крестьянином: пас скот, работал на земле и не умел ни читать, ни писать. Однако время от времени его посещали видения — образы грядущего, которые он сам не мог объяснить.

Митар был глубоко религиозным человеком. Его крестным отцом был местный православный священник Захария Захарич. Именно к нему Тарабич приходил со своими странными рассказами о том, что «видел». Священник, осознав, что имеет дело с чем-то необычным, начал записывать все предсказания в тетрадь.

Тарабич умер в 1899 году, так и не увидев, как сбываются его пророчества. Захарич пережил его почти на 20 лет — скончался в 1918-м. Та самая тетрадь с записями чудом уцелела.

Первое сбывшееся пророчество

Митар рассказал священнику: «После убийства короля и королевы к власти придут Карагеоргиевичи». В 1903-м — через четыре года после смерти Тарабича — король Сербии Александр Обренович и его жена Драга были убиты собственной охраной. На престол взошел Петр Карагеоргиевич. С этого момента видения неграмотного крестьянина на Балканах стали называть «черными пророчествами Тарабича».

Затем последовали предсказания двух мировых войн — и оба сбылись с пугающей точностью.

Что Тарабич говорил о России

России в пророчествах Тарабича отведена совершенно особая роль. Он называл ее «великим северным царством» и описывал ее путь в грядущих конфликтах с поразительной детализацией.

Вот ключевые фрагменты, которые приводит РИА Новости:

«Вначале Россия не будет вести войну, но когда на нее нападет злая армия, она даст отпор».

«Россия заключит союз с другими великими королевствами за морями, и они освободят всех порабощенных людей Европы».

«После Великой войны во всем мире воцарится мир. Те, кому повезет дожить до этих времен, будут более чем счастливы».

Помимо этого, Тарабич утверждал, что именно «руси» (русские) сыграют решающую роль в установлении мира после «Большой войны». Более того, он предсказывал, что Россия и Китай станут «великими братьями», вместе изменяющими ход истории. Сегодня мы действительно наблюдаем, как эти государства укрепляют связи.

Тарабич также оставил загадочное пророчество, напрямую касающееся конфликта на Украине: «Когда начнется большая война на Украине, она продлится до тех пор, пока один царь не сменит другого».

Кроме того, сербский пастух предвидел, что мир ждут серьезные экономические потрясения. Он говорил, что наступит эпоха, когда люди будут питаться синтетическими продуктами, а привычные бумажные деньги уйдут в прошлое.

Что еще предсказал Тарабич о будущем

Помимо «русского трека», пророчества сербского пастуха содержат еще несколько глобальных предупреждений.

Он предсказал и третью мировую войну — конфликт, в котором «люди начнут умирать в огромных количествах». Самое жуткое — описание странного оружия: «У воюющих людей будут свои ученые, которые изобретут разные страшные пушечные ядра. Когда они взорвутся, эти ядра наложат заклятие на все живое: людей, армии и скот. Это заклятие заставит их спать. И они будут спать, вместо того чтобы сражаться». Что это — биологическое оружие? Психотропное? Эксперты спорят до сих пор.

Есть и еще одно, почти незамеченное пророчество, которое в 2026 году привлекает все больше внимания. В записях Тарабича говорится: «Когда мир состарится и заплесневеет, с небес сойдет пламя, и оно очистит землю».

По оценкам исследователей, около 60% предсказаний Тарабича уже сбылись. Оставшиеся 40% приходятся как раз на наше время — и то, что еще впереди.

Почему пророчества Тарабича продолжают обсуждать

Скептики утверждают, что многие записи были подделаны или дополнены уже после смерти пророка — в период между двумя мировыми войнами, когда были опубликованы первые издания «Креманского пророчества». Однако даже критики признают: слишком многое из предсказанного совпало с реальными историческими событиями, чтобы считать это простой случайностью.

Вера в пророчества Тарабича на Балканах настолько сильна, что в 2026 году сербские СМИ активно обсуждают, не наступило ли то самое время великих потрясений, о которых говорил пастух из Кремны. В издании «Дневник» пишут: «Свет ће се ломити као стакло» — «Мир будет разбиваться, как стекло».