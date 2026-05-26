В траве, но не перепелки: женщина из Наро-Фоминска наткнулась на кладку, которая ее удивила

Во время рядовой прогулки в лесополосе жительница Наро-Фоминска обнаружила в траве необычную кладку небольших яиц. Сначала женщина подумала, что наткнулась на гнездо диких перепелок. Но, присмотревшись внимательнее, поняла: ее встреча с дикой природой оказалась совсем не такой безобидной, как показалось на первый взгляд. Как выяснилось, найденные яйца принадлежали пресмыкающемуся, сообщил REGIONS.

Подобные находки, как отмечают специалисты, становятся в Подмосковье все более частым явлением. Причина — климатические изменения и активное расширение границ городов, из-за чего пути человека и дикой фауны пересекаются все чаще.

Кремово-белый цвет и размер змеиных яиц способны действительно сбить с толку неискушенного грибника или случайного путешественника. В беседе с REGIONS кандидат биологических наук Алексей Субботин рассказал, на какие признаки следует обращать внимание в первую очередь, чтобы не ошибиться.

«Главное отличие змеиных яиц от птичьих — это структура скорлупы. У рептилий оболочка не твердая и хрупкая, а кожистая, мягкая на ощупь и напоминает плотный пергамент. Птичья скорлупа содержит много кальция, поэтому она жесткая. Змеиная же — эластичная: если аккуратно надавить на нее пальцем, она прогнется, но не треснет. Именно такую кладку и обнаружила жительница Наро-Фоминска», — рассказал биолог.

Специалист предостерегает: главная угроза таится не в самой кладке, а в естественном человеческом любопытстве — желании подойти поближе, рассмотреть необычную находку или даже взять ее в руки.

«Вопреки мифам, змеи не высиживают яйца подобно курам, но некоторые виды, например, медянки или полозы, охраняют кладку и могут агрессивно реагировать на приближение человека, пытаясь укусить. Кроме того, яйца рептилий очень чувствительны к вибрации, перепадам температуры и влажности: даже просто взяв яйцо в руки, человек может погубить эмбрион, нарушив газообмен через кожистую оболочку», — предупредил эксперт.

